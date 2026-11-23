La Selección de Costa Rica disputará este martes 24 de noviembre su segundo partido en el Mundial de Catar 2026 y lo hará ante República de Irlanda, en Aspire Zone Campo 4, en Doha.

El juego arrancará a las 6:30 a. m. (hora de Costa Rica) y si usted quiere verlo, recuerde que Teletica cuenta con los derechos de transmisión.

Sin embargo, solo estará disponible por la señal de canal 7.2, lo cual significa que pueden sintonizarlo quienes no cuentan con televisión por cable.

La otra forma de ver este juego de la Sele Sub-17 en el Mundial es mediante la aplicación TDMAX.

La Selección Sub-17 de Costa Rica se entrenó en el Complejo Deportivo Al-Thumama en Catar, un día antes del partido contra República de Irlanda. (Prensa FCRF/Cortesía)

En su estreno en la cita planetaria, Costa Rica iba ganando 2-0 y terminó empatando 2-2 contra Tanzania. Ya más en frío, el seleccionador de esta representación patria, Rándall Azofeifa, comentó que en ese encuentro cometieron varios errores.

“Lo bueno de todo esto es que tenemos una oportunidad muy grande en el siguiente encuentro, tratamos de planificar lo mejor posible este partido para Dios primero poder tener un buen resultado y estar en la siguente ronda”, apuntó Rándall Azofeifa en declaraciones proporcionadas por la Federación Costarricense de Fútbol.

Rándall Azofeifa considera que Costa Rica tiene opciones de clasificar a la siguiente fase del Mundial Sub-17 de Catar. (Prensa FCRF/Cortesía)

Añadió que no será fácil, pero que la Sele Sub-17 cuenta con la calidad para conseguirlo. También dijo que efectuaron un análisis exhaustivo de lo ocurrido ante Tanzania, con autocrítica del cuerpo técnico y los futbolistas.

“Los jugadores están con muchas ganas y solo queda que esas buenas acciones de los entrenamientos se transfieran a los partidos. Es importante que les quede en la cabeza que están listos para asumir este reto y estoy seguro de que será un buen partido para nosotros”, apuntó Rándall Azofeifa.

En cuanto a Irlanda, comentó que ese rival juega directo y que a partir del segundo balón empieza a hacer lo suyo. Este cuadro europeo cayó en su estreno mundialista por 2-1 contra Brasil.

Así que en el grupo I del Mundial Sub-17, Brasil tiene 3 puntos, seguido por Costa Rica y Tanzania con una unidad; mientras que Irlanda está en el cuarto lugar sin puntos.

En el Mundial Sub-17 de Catar 2026 participan 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos cada uno. A la siguiente ronda (dieciseisavos de final) clasifican 32 selecciones en total, correspondientes a los dos primeros lugares de cada grupo (24 equipos) y los 8 mejores terceros lugares.