La selección de Costa Rica dejó escapar la oportunidad de arrancar con una victoria el Mundial Sub-17 de Catar 2026.

Los dirigidos por Rándall Azofeifa jugaron un buen primer tiempo y se marcharon al descanso con una ventaja de 2-0, pero, al final, el encuentro contra Tanzania terminó 2-2.

Muy temprano, apenas a los ocho minutos, Jeffrey Urbina marcó el 1-0. Tras una jugada individual, superó a dos rivales y, antes de ingresar al área, sacó un zurdazo cruzado y abombó las redes.

Al minuto 15, Jorshuad Pilarte puso el 2-0 mediante un tiro libre directo. Con un zurdazo, colocó la pelota pegada al poste derecho del portero de Tanzania.

Todo era alegría para la Tricolor, que se marchó al descanso con la ventaja, pero el panorama cambió en el segundo tiempo para los nacionales, quienes pasaron de la alegría al sufrimiento con el empate.

Hay mucha expectativa sobre Jefrey Urbina y responde con gol pic.twitter.com/7haY6RXZXb — TD Más (@tdmascrc) November 21, 2026

A los seis minutos del complemento, Faraji Kayanda descontó para los africanos. Tras una jugada rápida, recibió solo dentro del área y disparó para marcar el 2-1.

Cuatro minutos después, se sancionó un penal a favor de Tanzania, que desperdició la oportunidad al estrellar el balón en el horizontal.

Golazo de Jorshuad Pilarte ¡La pelota siempre al 10! pic.twitter.com/WI9PD8j2yG — TD Más (@tdmascrc) November 21, 2026

Pero, al minuto 73, Faraji Kayanda volvió a hacerse presente en el marcador y logró el 2-2. Tras un centro al área en un cobro de tiro libre, se elevó entre dos defensas y, de cabeza, consiguió el empate.

El joven Dismas Athanasi, de 14 años, quien es la estrella de Tanzania y, según medios internacionales, ya es seguido por varios clubes europeos, no actuó ante los nacionales.

Este futbolista fue pieza vital para que el combinado juvenil alcanzara la final de la Copa Africana de Naciones Sub-17 por primera vez en su historia, cayendo en penales ante Senegal.

El mediocampista fue el futbolista más joven en la historia del torneo organizado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF); además, logró ser el máximo goleador de la competencia con tres tantos.

La selección de Costa Rica está ubicada en el Grupo I del Mundial Sub-17. Tras debutar contra Tanzania, el cuadro nacional volverá a la actividad el próximo martes. Estos son sus partidos restantes en la primera fase de la cita planetaria:

Costa Rica vs. República de Irlanda | Martes 24 de noviembre | 6:30 a. m. | Aspire Zone, campo 4, Doha.

| Martes 24 de noviembre | 6:30 a. m. | Aspire Zone, campo 4, Doha. Costa Rica vs. Brasil | Viernes 27 de noviembre | 8 a. m. | Aspire Zone, campo 5, Doha.

En esta cita están presentes las 48 mejores selecciones masculinas del planeta en esa categoría, en un Mundial que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Catar.

Es la edición 21 de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA y representa la duodécima participación de Costa Rica en esta categoría.

Costa Rica aseguró su clasificación al certamen mundialista tras una destacada actuación en las clasificatorias Sub-17 de Concacaf.

La Sub-17 cerró invicta su participación, con un balance de 35 goles a favor y ninguno en contra, luego de vencer 9-0 a Islas Turcas y Caicos, 26-0 a Islas Vírgenes Británicas y empatar 0-0 ante Puerto Rico.