La Selección de Costa Rica afronta este viernes 27 de noviembre su tercer partido en el Mundial Sub-17 de Catar 2026 y lo hará ante su similar de Brasil.

El juego será a las 8 a. m. (hora de Costa Rica) en Aspire Zone Campo 5, en Doha y corresponde al grupo I de la cita planetaria.

Si usted quiere ver este encuentro en el que se define si la Tricolor vuelve a casa o si clasifica a los dieciseisavos de final, recuerde que Teletica tiene los derechos de transmisión.

Pero el partido pasará por la señal de canal 7.2, lo cual significa que podrán verlo quienes no tienen televisión por cable. Otra forma de seguir el encuentro es a través de la aplicación TDMAX o mediante Teletica Radio.

Brasil ya logró su pase a la próxima ronda, luego de que venció 2-1 a República de Irlanda y se impuso 1-0 ante Tanzania.

Mientras que la Tricolor empató 2-2 en su estreno frente a Tanzania y cayó 0-2 contra los irlandeses. Para clasificar, la Sele tiene que ganarle a la Canarinha.

Rándall Azofeifa confía en que sus jugadores harán un buen partido este viernes ante Brasil, en el Mundial Sub-17. (Prensa FCRF/Cortesía)

A través del departamento de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol, el técnico de la Sub-17, Rándall Azofeifa expresó que después de hacer un análisis y de ver el video con los jugadores, pusieron el enfoque en varios aspectos.

Porque considera que su equipo es bastante fuerte en la velocidad por los costados y que trataron de corregir en estos pocos días de entrenamiento lo que no les ha salido en los partidos.

Queda el juego ante Brasil y, según Azofeifa, aunque saben que será un partido muy difícil y complicado, el equipo ha tratado de enfocarse en llegar a competir.

“Es un equipo con muy buenos jugadores que a nivel individual hacen diferencia, hemos visto algunas debilidades que tienen en su funcionamiento. Aquí la idea es tener la suficiente madurez para aprovechar esas debilidades y además de eso, jugar el partido con un nivel emocional adecuado”, comentó Rándall Azofeifa.

Añadió que los integrantes de la Sele tienen que comprender que Brasil es un rival fuerte por nombre, pero que en la cancha serán once contra once.

“Con la mentalidad correcta y el espíritu de lucha que sé que este equipo tiene, yo creo que podemos hacer un muy buen partido con miras a buscar un buen resultado”, aseguró.

Azofeifa indicó que en estos días trataron de enfocarse en la parte mental, en que primero los jugadores comprendan en qué están fallando.

“También en las posibilidades reales que tenemos y, sobre todo, seguir insistiendo en las fortalezas que no hemos podido poner en práctica en estos partidos. A partir de ahí, todo pasa por una cuestión mental, todo pasa por estar preparados a nivel de la cabecita”, reiteró.

Él está convencido de que si sus jugadores asimilan eso, en este partido las cosas pueden salir de acuerdo a lo planificado tanto a nivel mental como en la estrategia y en la estructura del juego.