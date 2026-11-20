Una comitiva de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), liderada por el presidente de la entidad, Osael Maroto; el vicepresidente, Sergio Hidalgo; el secretario general, Gustavo Araya; la directora de Selecciones Nacionales, Eugenia Monge; y Víctor Hugo Alfaro, como representante del fútbol femenino, asistirá este fin de semana a Zúrich, Suiza, para escuchar la confirmación de una noticia histórica para el fútbol de Costa Rica.

La FIFA celebrará su congreso el próximo lunes 23 de noviembre, en el que se confirmará la sede del Mundial Mayor Femenino 2031, que se realizará de manera conjunta en Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica.

Se da por un hecho la ratificación, pues no hay más candidaturas.

Ante esto, el país decidió estar presente en el congreso como muestra de su compromiso con la designación que la FIFA hará para la Concacaf.

La idea es que las autoridades costarricenses también conversen sobre diferentes puntos de interés, como la posibilidad de que el país pueda ser sede de al menos dos grupos del torneo.

Actualmente, la gran incógnita radica en que la evaluación que hizo la FIFA de la candidatura recomendó solamente un estadio para Costa Rica: el Estadio Nacional, aunque la Fedefútbol también propuso el Ricardo Saprissa como posible escenario para albergar partidos.

De esta forma, con una sola sede, todo hace indicar que nuestro país tendría únicamente un grupo. No obstante, La Nación pudo conocer que parte del objetivo de la comitiva es aclarar el panorama y determinar si se pueden albergar más partidos.

Otro punto que se debe tomar en cuenta es el estado de los avances de Jamaica como sede, sobre todo porque el país caribeño tenía varios aspectos por mejorar en el informe que entregó la FIFA para confirmar su disponibilidad de albergar un grupo.

Este es el trofeo del Mundial Femenino; la próxima edición el torneo se realizará en Brasil en 2027 y en 2031 será en cuatro países de Concacaf: Estados Unidos, México, Jamaica y Costa Rica.

En el informe de evaluación entregado por la FIFA el pasado 11 de noviembre, la organización detalló que hay un aspecto pendiente de seguimiento con los jamaiquinos respecto a las instalaciones propuestas: el Estadio Nacional de Kingston.

“En Jamaica, se ha presentado un proyecto para la remodelación integral del Estadio Nacional, lo que requiere un seguimiento continuo para garantizar que las obras se lleven a cabo conforme a los requisitos de la FIFA”, se lee en el documento.

Otra situación que la FIFA señaló como un punto por considerar fue el compromiso de Kingston como ciudad sede.

“Jamaica no ha presentado los contratos de organización exigidos. En consecuencia, sería necesario seguir colaborando para formalizar los compromisos pendientes y establecer un marco jurídico integral y ejecutable”, se lee en el informe.

La FIFA también le había solicitado a Costa Rica mejorar aspectos relacionados con la movilidad, tanto para los aficionados como para las delegaciones que estarán en el país.

Costa Rica se alista para un fin de semana determinante para el fútbol femenino tico, sobre todo porque se confirmará el evento deportivo más grande que tendrá el país en su historia.