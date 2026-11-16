Liga Deportiva Alajuelense todavía no anuncia precios ni saca a la venta las entradas para el partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra el Club Sport Cartaginés.

¿Hay alguna sanción para la Liga? La Nación le formuló la consulta al gerente deportivo de los rojinegros, Carlos Vela, recordando que luego de que se terminó el partido contra Motagua, en el que Alajuelense ganó y selló su boleto a la final, hubo un conato de bronca.

“Todavía no se recibe la notificación de ese proceso de investigación que se abrió y estamos en espera de dicha respuesta”, mencionó Carlos Vela.

En ese mismo partido, el delantero mexicano Ángel Zaldívar salió expulsado por acumulación de amarillas. ¿Cuál es el castigo del mexicano?

“No nos ha llegado la confirmación, pero el informe era muy puntual y hablaba de las dos amarillas, no hubo agregados, no hubo ningún otro tipo de condicionante adicional. Seguramente será un partido de suspensión y Ángel podrá estar disponible para el partido de vuelta de la final”, comentó Carlos Vela.

Ángel Zaldívar salió expulsado en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Alajuelense y Motagua. (John Durán/John Durán)

El partido de ida de la final de la Copa Centroamericana entre Cartaginés y Alajuelense será el miércoles 2 de diciembre, a las 7 p. m., en el Estadio José Rafael Fello Meza.

Mientras que el juego definitivo por la corona regional, en esta final donde la Liga aspira a ser tetracampeón y Cartaginés pretende ser el nuevo monarca del área, se disputará el domingo 6 de diciembre, desde las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.