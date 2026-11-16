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Puro Deporte

Carlos Vela habla del futuro de Óscar ‘Macho’ Ramírez en Alajuelense y deja una frase que da pistas

Liga Deportiva Alajuelense ya empieza a trabajar en lo que quiere tener para el inicio de 2027

Óscar Ramírez detalló por qué el partido de este sábado de Liga Deportiva Alajuelense contra Puntarenas tiene un matiz distinto.
A lo interno de Liga Deportiva Alajuelense ven a Óscar Ramírez con ganas y haciendo planes para lo que viene en 2027. Prensa Alajuelense
Fanny Tayver Marín