Carlos Vela habla del futuro de Óscar ‘Macho’ Ramírez en Alajuelense y deja una frase que da pistas

Liga Deportiva Alajuelense se centra en su presente, pero a la vez le resulta prácticamente imposible no perfilar el futuro y eso lo hace junto a Óscar Ramírez.

Eso que pasa hoy en la Liga levanta sospechas de lo que pareciera muy natural en el cuadro rojinegro, aunque también saben que es cuestión de darle tiempo al tiempo.

Cuando Óscar Ramírez volvió al banquillo de la Liga, el Macho quiso que su contrato fuera hasta diciembre, con opciones de seguir por un semestre más.

¿Qué pasará? Hoy no se sabe qué definirá el Marcho dentro de un mes, pero se puede intuir. Si se comienzan a atar cabos, crecen las sospechas para deducir lo que puede pasar y es que el técnico manudo continúe en su cargo.

En charla con La Nación, el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela, afirmó que ve a Óscar Ramírez contento, con energía y muy entusiasmado.

Incluso, cree que ni siquiera hay que preguntarle al entrenador que cómo está, sino que basta con observarlo en el día a día de trabajo.

“En ese sentido se nota, lo transmite, el equipo lo ha sentido y a su vez el equipo lo ha logrado transmitir, lo permea. Lo veo entusiasmado, contento, y el haber tenido esa pausa y haber vuelto lo tiene con esa apertura y esa vitalidad que logra permear a todos”, apuntó Carlos Vela.

Confesó que entre ellos conversan sobre la planeación, lo que viene, cómo ve al equipo y cómo se puede fortalecer en un semestre en el que la Liga busca dar un paso más en la Copa de Campeones de Concacaf.

“La realidad es que con Óscar así funciona, tenemos una gran relación. Todo hace pensar que él está contento y que vamos a seguir trabajando juntos. La intención por parte nuestra es esa, nosotros contamos con Óscar para el siguiente semestre y después todo se va a ir dando de manera orgánica.

”A Óscar así le gusta, así trabaja y quienes lo conocemos ya sabemos. Todo esto seguramente se podrá confirmar más adelante, pero por ahora el enfoque está en conseguir algo que tenemos ya tan cerca como la final de la Copa Centroamericana y el pase a la fase final del torneo nacional”, señaló Carlos Vela.

¿Y los refuerzos?

Alajuelense tiene el propósito de que semestre a semestre, su planilla sea más fuerte. Y el equipo se reforzará para lo que viene en 2027.

“Va un poco de la mano con Óscar. Sí hemos tenido bastantes charlas respecto a lo que él siente que el equipo se puede reforzar y mi retroalimentación de lo que también veo yo. Estamos trabajando precisamente en ese sentido. La intención es tener una plantilla más competitiva”, apuntó Carlos Vela.

Carlos Vela no dijo cuál posición específica es la que Liga Deportiva Alajuelense busca reforzar. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La primera salida de la Liga en diciembre será la de Kenyel Michel, pues él volvió a préstamo solo por seis meses. Ya eso es algo que pone a pensar a los rojinegros.

“Tenemos algunos regresos asegurados (tras lesiones) como Santiago van der Putten, Guillermo Villalobos e Isaac Badilla, que todos ellos son jugadores de Selección Nacional, con mucha proyección y nos van a ayudar mucho en lo que viene, aunado a lo que entre el Macho y yo definamos que son las posiciones por reforzar para apuntalar el equipo”, destacó Carlos Vela.