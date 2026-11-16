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Puro Deporte

¿Alejandro Bran podría volver a Alajuelense? Esto dice Carlos Vela

Varios aficionados de Liga Deportiva Alajuelense suelen comentarle a Alejandro Bran en redes sociales que lo extrañan

Alajuelense vs. PZ
Alejandro Bran salió de Liga Deportiva Alajuelense por indisciplina y hoy pasa un buen momento en el Petrolul de Rumanía. Rafael Pacheco Granados
Fanny Tayver Marín