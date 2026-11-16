¿Alejandro Bran podría volver a Alajuelense? Esto dice Carlos Vela

Alejandro Bran genera noticia cada vez que juega con el Petrolul de Rumanía, equipo al que se adaptó sin problemas. Ahí, el mediocampista busca reencontrarse con su mejor versión, dentro y fuera de la cancha, sin escándalos.

Ya el jugador en un par de ocasiones admitió de manera pública que se equivocó y hasta dijo: “Me había pasado de tragos”.

El jugador costarricense figura como uno de los extranjeros más destacados en el fútbol de Rumanía y cada vez que él efectúa una publicación en sus redes sociales, muchos aficionados de Liga Deportiva Alajuelense le comentan que lo extrañan y que debería volver al club.

¿Será que a lo interno de la Liga piensan lo mismo, ahora que es un hecho que el equipo se reforzará para el semestre venidero? Esa fue una consulta que le realizó La Nación al gerente deportivo del club, Carlos Vela.

Alejandro Bran encuentra en el fútbol de Rumanía una nueva oportunidad. (Instagram Alejandro Bran/Instagram)

“La puerta nunca se le cierra a nadie, pero creo que no es el momento para pensar en ello. A mí en lo personal me da mucho gusto que a Bran le esté yendo bien y que esté pasando un buen momento”, respondió Carlos Vela.

Agregó que se trata de un futbolista que conocen bien en el club, que trabajaron juntos y que durante su estancia en Alajuelense tuvieron muchas charlas.

“Es un buen muchacho que en su momento se equivocó y los errores a veces traen consecuencias; pero eso no los etiqueta ni los marca de por vida. Pero hoy, para serte sincero, no hay ningún diálogo, o acercamiento o eventual posibilidad de regreso. Él está en este momento forjando un camino en el exterior y ojalá que le siga yendo bien”, mencionó el mexicano.

Carlos Vela afirmó que en la Liga siempre le desearán lo mejor a Alejandro Bran.

“Es un chico que en su momento contribuyó muchísimo a grandes logros que tuvo el club y eso no se olvida”, concluyó el responsable del área deportiva de Alajuelense.

Con cuatro goles y tres asistencias en doce partidos en la Superliga, Alejandro Bran es figura con el Petrolul. El tico también anotó un tanto en la Copa de Rumanía.