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¿Ya vio lo que hizo Alejandro Bran? Este video difundido en Rumanía se volvió viral

Alejandro Bran sigue dando de qué hablar y aquí puede ver una publicación de la Superliga de Rumanía

Así celebró Alejandro Bran el gol con el que cerró el mes de octubre en Rumanía.
Así celebró Alejandro Bran el gol con el que cerró el mes de octubre en Rumanía. Superliga de Rumanía
Fanny Tayver Marín

Alejandro Bran es noticia en Rumanía y cada vez que juega con el Petrolul da de qué hablar. ¿Qué hizo ahora? Otro gol, pero en esta ocasión fue un poco distinto a lo habitual en él y el video hasta se volvió viral.

No fue al estilo de los remates potentes que lo caracterizan, como aquellos que hacía cuando estaba en Alajuelense o los goles que marcó en clásicos, ahora que se avecina un nuevo pulso entre Saprissa y la Liga.

Esta vez fue diferente, porque un compañero levantó un pase dirigido a Alejandro Bran, quien recibió en el área, bajó la pelota, avanzó justo lo necesario y sacó un tiro con sutileza que se fue al fondo de la red rival. El partido ante el equipo CFR terminó 1-1.