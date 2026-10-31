¿Ya vio lo que hizo Alejandro Bran? Este video difundido en Rumanía se volvió viral

Alejandro Bran es noticia en Rumanía y cada vez que juega con el Petrolul da de qué hablar. ¿Qué hizo ahora? Otro gol, pero en esta ocasión fue un poco distinto a lo habitual en él y el video hasta se volvió viral.

No fue al estilo de los remates potentes que lo caracterizan, como aquellos que hacía cuando estaba en Alajuelense o los goles que marcó en clásicos, ahora que se avecina un nuevo pulso entre Saprissa y la Liga.

Esta vez fue diferente, porque un compañero levantó un pase dirigido a Alejandro Bran, quien recibió en el área, bajó la pelota, avanzó justo lo necesario y sacó un tiro con sutileza que se fue al fondo de la red rival. El partido ante el equipo CFR terminó 1-1.

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