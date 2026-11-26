Cuatro de los cinco partidos de la última jornada de la fase regular del Torneo de Apertura 2026 se disputarán de manera simultánea.

Eso lleva a las televisoras con derechos de transmisión a tomar decisiones para que usted elija cuál de todos los juegos quiere sintonizar, o si más bien es de los fiebres que se las ingenian para ver todos los encuentros a la vez.

Para esta fecha en particular, Fox tiene dos partidos que debe transmitir a las 7 p. m. del sábado 28 de noviembre.

La decisión de esa empresa es que el juego que se convirtió en más que relevante porque definirá al último clasificado, se verá por Fox; mientras que el pulso entre Sporting y Puntarenas FC pasará por Tubi.

El sábado se conocerá en definitiva cómo quedan las semifinales del Torneo de Apertura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Qué es Tubi y cómo verlo en Costa Rica?

Tubi se describe como un servicio de streaming propiedad de Fox Corporation.​​ El servicio fue lanzado por primera vez el 1.° de abril de 2014 y tiene su base en San Francisco, California.​​En mayo de 2024, se informó que la plataforma contaba con 80 millones de usuarios activos mensuales.​

Usted no necesita registrarse para acceder a Tubi, que es un servicio gratuito que ofrece películas, series y programación en vivo, como el partido entre Sporting y Puntarenas FC, a cambio de mostrar anuncios.

Si quiere ver este partido, tome nota, pues puede accesarlo directamente desde el sitio web tubitv.com, o descargar la aplicación de Tubi en dispositivos compatibles.

La jornada 18 del Torneo de Apertura 2026

Viernes 27 de noviembre

Herediano vs. Escorpiones | 8 p. m. | Estadio Carlos Alvarado, Santa Bárbara | Transmisión por FUTV.

Sábado 28 de noviembre

San Carlos vs. Alajuelense | 7 p. m. | Estadio Carlos Ugalde, Ciudad Quesada | Transmisión por Fox.

Saprissa vs. Inter San Carlos | 7 p. m. | Estadio Ricardo Saprissa, Tibás | Transmisión por FUTV.

Cartaginés vs. Pérez Zeledón | 7 p. m. | Estadio José Rafael Fello Meza, Cartago | Transmisión por canal 6.

Sporting vs. Puntarenas FC | 7 p. m. | Estadio Puente de Piedra, Grecia | Transmisión por Tubi.