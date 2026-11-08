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Como si fuera Costa Rica: apagón en medio partido de la NFL en el Santiago Bernabéu (video)

Un breve apagón fue la anécdota más curiosa del partido de la NFL en España, al estilo de lo que ha pasado en estadios de Costa Rica

Esta vez el Estadio Santiago Bernabéu se vistió de fútbol americano para el partido de la NFL entre los Bengalíes de Cincinnati y los Falcons de Atlanta, en la capital de España.
Esta vez el Estadio Santiago Bernabéu se vistió de fútbol americano para el partido de la NFL entre los Bengalíes de Cincinnati y los Falcons de Atlanta, en la capital de España. OSCAR DEL POZO

AFP y Fanny Tayver Marín