Como si fuera Costa Rica: apagón en medio partido de la NFL en el Santiago Bernabéu (video)

Los Cincinnati Bengals vencieron a los Atlanta Falcons 34-17 este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en el segundo partido de la poderosa liga de fútbol americano (NFL) que se disputa en la capital española. Pero la gran anécdota llegó en la recta final con un apagón.

Cuando faltaban cerca de dos minutos, las luces de la casa del Real Madrid se apagaron durante unos segundos, en media jugada de los Bengalíes. Luego de la breve interrupción volvieron, pero fue necesario repetir la acción.

Esto recuerda episodios similares ocurridos en diferentes estadios del fútbol de Costa Rica, que también ha sido víctima de apagones involuntarios en diferentes partidos en los últimos años. Aunque la duración en esos casos fue mayor que solo unos segundos y la luz tarda mucho más en volver.

El apagón no tuvo mayor incidencia en el marcador. Impulsados por su estrella Joe Burrow, los felinos se llevaron la victoria ante más de 78.000 espectadores en el Bernabéu.

El equipo de Cincinnati se fue al descanso claramente por delante 24-10, antes de rematar tras la pausa.

Los Bengalíes se van de Madrid con un balance de seis victorias y dos derrotas. El registro los mete en la carrera por abrirse un cupo para el Super Bowl, que se disputará el 14 de febrero en Los Ángeles.

El partido fue una auténtica fiesta en el Santiago Bernabéu, con la presencia de distintas personalidades, entre ellas el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El encuentro también incluyó un homenaje a los funcionarios de cuerpos de socorro que atendieron incendios y el trágico accidente ferroviario en España.

El año pasado, en este mismo escenario, los Miami Dolphins vencieron a los Commanders de Washington 16-13 en el primer juego de la historia de la NFL en España.

La poderosa liga estadounidense ha abierto las fronteras en un intento por internacionalizar su marca.