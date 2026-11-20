Liga Deportiva Alajuelense tomó la decisión de que las entradas para la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Cartaginés, que se disputará el 6 de diciembre, se colocarían primero en una preventa de 72 horas, como un beneficio exclusivo para asociados.

Con la intención de que más personas puedan conseguir boletos y también evitar la reventa, Alajuelense estableció que cada socio puede comprar un máximo de tres entradas.

Esa preventa arrancó el jueves 19 de noviembre a las 4 p. m. y el plan original es que se mantenga así hasta el domingo 22 de noviembre a la misma, para que luego, las que queden, se pongan a disposición del público en general. Eso sigue en pie.

“Quedan unas poquitas en popular norte”, respondió el gerente general de Alajuelense, Marco Vásquez, pasadas las 10 a. m. de este viernes ante una consulta de La Nación.

La realidad refleja que posiblemente esos boletos para la final se agoten antes de que termine la preventa. Si no ocurriera, estarán a disposición del público en general el domingo después de las 4 p. m.

Pero lo cierto del caso es que hoy, conseguir entradas para ese partido es como pegarse la lotería. Así que todo hace indicar que Alajuelense pronto dará un anuncio importante.

La Liga reservó alrededor de 800 entradas que serán para la afición de Cartaginés. Estos boletos los venderá y los distribuirá el cuadro brumoso.

También, al tratarse del partido en el que se coronará al campeón de Centroamérica, Concacaf solicita que se le entreguen unas 1.000 entradas como organización, para invitados especiales y patrocinadores.

Pero antes de la final de la Copa Centroamericana, Alajuelense recibirá a Cartaginés el lunes 23 de noviembre, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Y para ese encuentro correspondiente a la penúltima fecha de la fase regular del Torneo de Apertura 2026, sí hay entradas disponibles, que puede adquirir en boleterialaliga.com.

Además, el propio lunes podrá comprar los tiquetes electrónicos en las boleterías físicas de la Catedral.