¿Quién quiere ir a la final de la Copa Centroamericana entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés? No se sabe qué pasará en cancha, pero sí resulta sencillo pronosticar que las entradas para el partido del domingo 6 de diciembre, a partir de las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto se irán como pan caliente.

La Liga dio a conocer este jueves 19 de noviembre el precio de las entradas. El boleto de menor precio es en localidades populares, que se fijó en ¢15.000; mientras que las sillas de platea preferencial oeste cuestan ¢24.000.

Según informó Alajuelense, la preventa arrancará este mismo jueves a las 4 p. m. y se mantendrá en esa condición durante 72 horas. Es decir, hasta las 4 p. m. del domingo 22 de noviembre. Y es un beneficio exclusivo para asociados del club.

Una vez concluido este período, se abrirá la venta al público en general por medio del sitio oficial www.boleterialaliga.com, según la disponibilidad de localidades.

Debido a que se trata de una final, la Liga tomó previsiones y venderá un máximo de tres entradas por cada asociado.

Los precios de las entradas

Popular norte: ¢15.000.

Popular oeste: ¢15.000.

Gradería este: ¢17.000.

Gradería norte: ¢17.000.

Gradería oeste: ¢17.000.

Platea oeste: ¢20.000.

Platea oeste preferencial: ¢24.000.

¿Y las entradas para la afición de Cartaginés?

Alajuelense indicó que en cumplimiento de las disposiciones de Concacaf, el Club Sport Cartaginés contará con el 5% del aforo del Estadio Alejandro Morera Soto, en una zona específica para sus aficionados.

“La totalidad de las entradas correspondientes a este porcentaje será entregada directamente al Club Sport Cartaginés, institución que tendrá a su cargo el proceso de venta y distribución entre sus seguidores”, detalló la Liga.

El valor de las entradas para los aficionados de Cartaginés que quieran ir al Morera Soto es de ¢24.000. En ese monto ya va incluido el IVA y el cargo por servicio.

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