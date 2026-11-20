Ahora hay una incógnita por despejar: ¿Cómo le cayó el parón a Liga Deportiva Alajuelense? Esa pregunta se la formulan muchos liguistas que cruzan los dedos para que el equipo continúe la línea que llevaba antes del receso.

En estos días, la Liga pudo avanzar en la recuperación de jugadores como Rónald Matarrita y Giancarlo González. Además, Yerlan Sosa ya está listo para jugar de nuevo tras quedar fuera de la Selección de Costa Rica por una dolencia muscular.

Sin embargo, Alajuelense perdió a Alexis Gamboa por el esguince en el ligamento colateral medial en la rodilla izquierda que sufrió en el partido entre Ecuador y la Tricolor, en Quito.

Roan Wilson también regresó con una molestia, pero al parecer, el mediocampista se encuentra bien.

“Veníamos de cuatro semanas muy intensas con cuatro jornadas dobles consecutivas y con cada partido más importante que el anterior, viéndolos nosotros realmente como finales, teniendo muchos objetivos en juego: la Copa Centroamericana, el escalar posiciones y recuperar puntos en el torneo nacional”, expresó el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela, en charla con La Nación.

Dentro de su análisis, el equipo solventó bien esa seguidilla de juegos y confía en que ahora que se reauda la competencia, ya en la recta final del semestre, Alajuelense tendrá un buen accionar.

“El balance es muy positivo al presente. Ahora sí, la pausa nos viene bien para recuperar. Podremos contar con quienes estaban lesionados sin que hayan perdido tanta competencia.

”Tuvimos muchos seleccionados, lo cual es un orgullo, pero no deja de ser complejo para el manejo de las cargas con ellos y con los cuales tenemos que tener mucho cuidado en su regreso", expresó Carlos Vela.

Óscar Ramírez confía en que Liga Deportiva Alajuelense crecerá en el cierre. (Prensa Alajuelense/Cortesía)

Ronaldo Cisneros piensa en el liderato

La penúltima jornada del Torneo de Apertura 2026 arranca este viernes 20, pero Alajuelense jugará hasta el lunes 23 de noviembre, cuando reciba a Cartaginés.

¿Cómo está la Liga? Según expresó el delantero mexicano Ronaldo Cisneros, estos días fueron de trabajo y de tratar de mantener el ritmo que traían con tantos partidos.

“Esperemos que el lunes podamos trasladar al partido todo lo que hemos trabajado estos días y, lo más importante, que se refleje en el resultado”, apuntó Ronaldo Cisneros.

Según el atacante mexicano, este torneo ha sido muy competitivo y para él se nota en lo ajustada que está la tabla entre quienes luchan por la clasificación y el primer lugar.

“Esperamos tener un buen cierre. Hemos tenido una buena segunda vuelta, esperamos cerrarla con dos triunfos y soñar con el primer lugar, que todavía está ahí latente la posibilidad. Ojalá que se pueda dar y nosotros tenemos que enfocarnos en estos partidos que nos quedan para poder sacar los tres puntos”, mencionó.

Si se le da un vistazo a la tabla, la Liga en este momento se encuentra en el cuarto lugar con 29 unidades, dos puntos menos que Saprissa, que está de líder.

Después de que se marchó Ismael Rescalvo, los manudos no han perdido. Su última derrota fue de visita ante Cartaginés. Luego de eso, Alajuelense colecciona once partidos invicto, contemplando juegos de campeonato nacional y la Copa Centroamericana.