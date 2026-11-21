Antes del parón por la Fecha FIFA, Liga Deportiva Alajuelense tenía lesionados a Giancarlo González y a Rónald Matarrita. Al ser convocado por la Selección de Costa Rica, Yerlan Sosa sufrió una dolencia muscular.

En Ecuador, Alexis Gamboa se lesionó y se le diagnosticó un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. Al analizar el caso, el cuerpo médico de la Liga determinó un tratamiento conservador, sin necesidad de cirugía. Ahí mismo, Roan Wilson se resintió.

La pregunta sobre cómo se encuentran los jugadores no faltó este sábado en la rueda de prensa que brindó Óscar Ramírez en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Dicha consulta hizo referencia a lo físico, pero también a lo mental, porque esos jugadores que estaban con la Tricolor vienen de un golpe fuerte al perder 7-0 contra la Selección de Argentina.

“Todos los que hemos pasado por el proceso de selección sabemos que hay que saber diferenciar eso. Claro que perder de la forma como perdimos duele, pero en esto del fútbol rápido se aprende que hay que cambiar el casete. Ya dimos un espacio para que ellos se recuperaran tanto del viaje como la parte física y mental”, expresó Óscar Ramírez.

El técnico de la Liga dijo que todos sus jugadores están metidos de lleno en lo que viene y que “no he notado ninguna cosa rara”.

“Sí con los problemitas esos de las lesiones, que no deja de ser un problema cuando va la gente a la Selección, que si ves la alineación, estás trabajando, estás llevándolos a un punto donde agarren ritmo y se te cae uno, o dos, pero creo que una de las grandes virtudes que hemos tenido es la gente que está atrás, eso siempre ha empujado fuerte”, apuntó.

Óscar Ramírez afirmó que en este momento no tiene quejas de ningún jugador, pues todos responden en las emergencias que han tenido.

“Alexis Gamboa sí está ya casi que fuera; Roan Wilson está golpeadito, lo voy a esperar este domingo. Y Rónald Matarrita ahí anda, puede ser. ¿Y quién más? Nada más”, mencionó el Macho.

En esa respuesta, el técnico de la Liga también dejó entrever que el capitán rojinegro Giancarlo González y el lateral derecho Yerlan Sosa ya se encuentran recuperados.