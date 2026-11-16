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Clubes y Fedefútbol llegan a un acuerdo: las semifinales cambian de fecha por la Selección de Costa Rica

Las semifinales arrancarán hasta el 9 de diciembre en el Torneo de Apertura 2026 de la Liga Premier Femenina

Alajuelense jugará contra Dimas Escazú y Saprissa FF se enfrentará ante Sporting en las semifinales del Torneo de Apertura 2026.
Alajuelense jugará contra Dimas Escazú y Saprissa FF se enfrentará ante Sporting en las semifinales del Torneo de Apertura 2026. Prensa Alajuelense, Saprissa FF, Sporting y Dimas Escazú
Fanny Tayver Marín