Clubes y Fedefútbol llegan a un acuerdo: las semifinales cambian de fecha por la Selección de Costa Rica

El Torneo de Apertura 2026 de la Liga Premier Femenina entró en pausa y la razón es que se acerca el partido más importante de los últimos tiempos para la Selección de Costa Rica.

Así que Liga Deportiva Alajuelense, Saprissa FF, Sporting y Dimas Escazú tendrán que esperar hasta diciembre para jugar las semifinales, la final y una eventual gran final en caso de ser necesario.

Recuerde que las leonas ganaron la fase regular del Torneo de Apertura 2026 y con eso cerrarán en casa las series venideras. Además, tienen asegurado el boleto a una eventual gran final.

Según dio a conocer la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut), las semifinales iniciarán el miércoles 9 de diciembre, mientras que la finalización del campeonato está prevista para el domingo 27 de diciembre, en caso de disputarse la gran final.

El acuerdo se tomó luego de una reunión en la que participaron representantes de los cuatro clubes clasificados a las semifinales del Campeonato Nacional de Primera División Femenina, miembros de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) y Uniffut.

La reunión tuvo como antecedente la solicitud formal presentada por la Federación Costarricense de Fútbol ante Uniffut para suspender temporalmente el campeonato a partir del 15 de noviembre, con el objetivo de facilitar la preparación y concentración de la Selección Nacional Mayor Femenina de cara a su participación en el Campeonato Concacaf W 2026, que se disputará en Estados Unidos.

En esa competición, la Sele Femenina dirigida por Lindsay Camila se jugará el 27 de noviembre contra Jamaica el boleto directo al Mundial de Brasil 2027.

Debido a esa solicitud y considerando que la fecha coincidía con la programación de las semifinales, los representantes de los clubes involucrados manifestaron su anuencia y disposición de colaborar con la Selección Nacional, acordando modificar el calendario de las fases finales.

Así se jugarán las fases finales

Semifinales – Ida: Miércoles 9 de diciembre de 2026.

Semifinales – Vuelta: Domingo 13 de diciembre de 2026.

Final – Ida: Miércoles 16 de diciembre de 2026.

Final – Vuelta: Domingo 20 de diciembre de 2026.

Gran Final – Ida (si fuera necesario): Miércoles 23 de diciembre de 2026.

Gran Final – Vuelta (si fuera necesario): Domingo 27 de diciembre de 2026.

En semifinales, Alajuelense jugará contra Dimas Escazú y Saprissa FF (actual campeón) se enfrentará a Sporting.