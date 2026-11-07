Alajuelense termina líder, cerrará en casa y se apodera de un boleto para la gran final

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense cerraron la fase regular del Torneo de Apertura 2026 de la Liga Premier Femenina como líderes absolutas.

Con eso, las rojinegras ya tienen un As bajo la manga, al asegurar su boleto a la gran final, en caso de ser necesario.

Junto a eso, el equipo femenino de la Liga que ahora cuenta con Kenneth Barrantes en el banquillo, se adueñó del derecho de cerrar en casa las series que vengan.

En semifinales, Alajuelense se topará contra Dimas Escazú y ese emparejamiento es llamativo, porque la Liga se reencuentra en una instancia decisiva con el equipo que causó su eliminación en el torneo pasado, que se jugó con un formato diferente, de Final Four. Ahora, el campeonato de ellas se juega igual que el del fútbol masculino.

“Ser líderes nos da la certeza de poder cerrar en casa y eso es un plus importante, sobre todo en estas fases finales y eso queríamos ratificarlo con un gane, las chicas se aplicaron y pudimos lograrlo”, expresó el técnico de Alajuelense, Kenneth Barrantes.

Además, indicó que en la Liga no quieren que haya gran final. Su intención es que el campeonato se acaben en cuatro juegos, pero que respetan a las rivales. Y en el bando rojinegro también saben que vienen partidos duros.

Ángela Mesén, Kenia Rangel y Alexandra Pinell fueron parte del triunfo de Alajuelense ante Moravia. (Prensa Alajuelense/Cortesía)

“De Dimas es un rival del que no tenemos gratos recuerdos en los últimos dos enfrentamientos. Tienen su sistema, una particularidad sobre todo en la formación, patrones que hemos ido analizando de partidos anteriores y tenemos presente lo que podamos hacer”, indicó Barrantes.

La otra semifinal pone frente a frente a Saprissa FF y Sporting. Ese duelo también se percibe como muy atractivo, en vista de que las vigentes campeonas nacionales se enfrentan a un equipo albinegro que siempre le hace buenos partidos.

La última fecha

La Liga venció 2-0 a Moravia con doblete de Ángela Mesén y con eso, las leonas terminaron de sellar el liderato general que les permite cerrar las series en casa de ahora en adelante y de tener un boleto a la gran final, en caso de que esa instancia sea necesaria.

Sporting derrotó de visita a Dimas Escazú por 2-4. K Taylor y María Céspedes marcaron por las locales; mientras que los goles de las albinegras fueron de Jasmín Pérez (doblete), Stephannie Blanco y María García.

Chorotega se dejó los tres puntos contra Pococí al imponerse 3-0, con tantos de Vanesa Alfaro, Valeria Fernández (autogol) y Pamela Gutiérrez.

Carolina Venegas convirtió seis de los once goles que Saprissa FF le anotó a Carrillo FF. (Prensa Saprissa/Cortesía)

Mientras que Saprissa FF le propinó una verdadera paliza a Carrillo FF, con marcador de 11-0. En este partido, Carolina Venegas convirtió seis goles y llegó a 202 anotaciones con el cuadro morado.

En ese partido también marcaron Jimena Jiménez, Gloriana Villalobos (doblete), Katherine Alvarado y Yerling Ovares.

¿Cuándo serán las semifinales?

Según el calendario original que proporcionó la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut), las semifinales están para jugarse el 15 y 22 de noviembre.

Después de eso, la final de segunda ronda se contempló para el 29 de noviembre y 6 de diciembre. Y en caso de gran final, esos partidos figuran en la agenda para el 13 y el 20 de diciembre.

Sin embargo, falta la programación oficial para saber si habrá algún cambio, pues existe la posibilidad de que se ejecuten reajustes para la preparación de la Selección Femenina de Costa Rica.

Porque se acerca el día más esperado: el 27 de noviembre, la Tricolor afrontará en Estados Unidos el partido contra Jamaica, en el que estará en juego la clasificación directa al Mundial 2027.