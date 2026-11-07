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Alajuelense termina líder, cerrará en casa y se apodera de un boleto para la gran final

Conozca cómo quedaron conformadas las semifinales del Torneo de Apertura 2026 de la Liga Premier Femenina

Kenia Rangel alza los brazos luego de uno de los goles de Ángela Mesén en el partido entre Alajuelense y Moravia, en el Estadio Alejandro Morera Soto.
Kenia Rangel alza los brazos luego de uno de los goles de Ángela Mesén en el partido entre Alajuelense y Moravia, en el Estadio Alejandro Morera Soto. Prensa Alajuelense
Fanny Tayver Marín