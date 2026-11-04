Alajuelense gana los puntos en la mesa y asume el liderato en el Torneo de Apertura 2026

Se cumplió lo que adelantó Liga Deportiva Alajuelense el domingo cuando el cuadro rojinegro informó que le acreditarían los tres puntos correspondientes al partido que no se jugó en Guanacaste contra Carrillo FF.
En las actas oficiales se indica que el informe arbitral de ese encuentro que no se disputó explica que el encuentro no pudo iniciar debido a la ausencia de un especialista médico en el terreno de juego por parte del equipo local.
Por lo tanto, al incumplirse con un requisito obligatorio estipulado en el reglamento para partidos de Primera División, el Comité de Competición procedió a darle los tres puntos a la Liga, con un marcador de 0-3.
Fue una jornada en la que Sporting le ganó a Saprissa FF por 1-0 con un gol de Pamela Elizondo.
Además, Moravia venció 4-1 a Chorotega. En este juego, los tantos de las locales fueron de Yerli Rojas, María José Morales (doblete) y Katlin Rojas. El descuento de las guanacastecas fue de Haydee Grijalba.
Mientras que Dimas Escazú le ganó de visita por 2-0 a Pococí, con anotaciones de Keisy Taylor y Sharon Lobo.
Con estos resultados, ahora Alajuelense es líder del Torneo de Apertura 2026 de la Liga Premier Femenina con 31 puntos. Saprissa FF se encuentra en la segunda casilla con 29 unidades, Sporting tiene 25 y Dimas Escazú 22.
La última fecha de la fase regular de este campeonato femenino se disputará el viernes 6 de noviembre, con todos los partidos pactados para las 7 p. m.: