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Alajuelense gana los puntos en la mesa y asume el liderato en el Torneo de Apertura 2026

El Comité de Competición sesionó, revisó el caso y la tabla de posiciones ya refleja los cambios, con las leonas de Alajuelense como líderes

En Liga Deportiva Alajuelense respondieron de una manera impensada.
Liga Deportiva Alajuelense ahora tiene dos puntos de ventaja sobre Saprissa FF. Prensa Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Se cumplió lo que adelantó Liga Deportiva Alajuelense el domingo cuando el cuadro rojinegro informó que le acreditarían los tres puntos correspondientes al partido que no se jugó en Guanacaste contra Carrillo FF.

En las actas oficiales se indica que el informe arbitral de ese encuentro que no se disputó explica que el encuentro no pudo iniciar debido a la ausencia de un especialista médico en el terreno de juego por parte del equipo local.

Por lo tanto, al incumplirse con un requisito obligatorio estipulado en el reglamento para partidos de Primera División, el Comité de Competición procedió a darle los tres puntos a la Liga, con un marcador de 0-3.