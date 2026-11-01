Alajuelense gana tres puntos sin jugar por un problema que se presentó hoy: esto pasó

Liga Deportiva Alajuelense se encontraba en Guanacaste en el partido que marcaría el estreno de Kenneth Barrantes al frente de las leonas, luego de que Wílmer López aceptó ser parte del cuerpo técnico de la Selección de Costa Rica y trabajar junto a Bryan Ruiz.
Sin embargo, el partido entre Carrillo y Alajuelense que estaba pactado para las 11 a. m. no se realizó. Y en la Liga aseguran que se le acreditarán los tres puntos.
La Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) giró este aviso: “Se suspende el juego entre Carrillo FF y Alajuelense debido a un problema con el médico del equipo local. Se informará más sobre la resolución de este compromiso oportunamente”.
¿Qué pasó? El partido no se disputó porque Carrillo FF no tenía médico y ese es un requisito indispensable estipulado en el reglamento para partidos de Primera División.
Por su parte, Alajuelense también se pronunció sobre lo ocurrido en el Estadio de Carrillo.
“Informamos que el partido ante Carrillo FF fue suspendido debido a dificultades logísticas del equipo local. En consecuencia, se le estarán adjudicando los tres puntos a Liga Deportiva Alajuelense FF”, señaló el cuadro rojinegro en su comunicado oficial.
Cuando la Uniffut revise el caso, muy posiblemente procederá a aplicar el reglamento y le consignará el triunfo a la Liga ante Carrillo FF, con marcador de 3-0.
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