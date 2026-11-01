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Puro Deporte

Alajuelense gana tres puntos sin jugar por un problema que se presentó hoy: esto pasó

Liga Deportiva Alajuelense tenía todo listo para afrontar su juego de este domingo, pero Carrillo FF incumplió un requisito

Las leonas de Alajuelense agradecen a su afición acompañarlas hasta Carrillo, donde no hubo partido por un problema del equipo local.
Las leonas de Alajuelense agradecen a su afición acompañarlas hasta Carrillo, donde no hubo partido por un problema del equipo local. Prensa Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense se encontraba en Guanacaste en el partido que marcaría el estreno de Kenneth Barrantes al frente de las leonas, luego de que Wílmer López aceptó ser parte del cuerpo técnico de la Selección de Costa Rica y trabajar junto a Bryan Ruiz.

Sin embargo, el partido entre Carrillo y Alajuelense que estaba pactado para las 11 a. m. no se realizó. Y en la Liga aseguran que se le acreditarán los tres puntos.

La Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) giró este aviso: “Se suspende el juego entre Carrillo FF y Alajuelense debido a un problema con el médico del equipo local. Se informará más sobre la resolución de este compromiso oportunamente”.