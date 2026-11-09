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Puro Deporte

Christian Sandoval defiende a Bayron Mora en vivo, Melissa Alvarado plantea una pregunta incómoda y Rolando Fonseca es tajante

La convocatoria del arquero suplente de Liga Deportiva Alajuelense a la Selección de Costa Rica fue tema fuerte de debate en el análisis de la jornada en canal 7

Christian Sandoval, Melissa Alvarado y Rolando Fonseca dejaron clara su posición sobre la primera polémica de Bryan Ruiz al frente de la Selección de Costa Rica.
Christian Sandoval, Melissa Alvarado y Rolando Fonseca dejaron clara su posición sobre la primera polémica de Bryan Ruiz al frente de la Selección de Costa Rica. Captura redes
Fanny Tayver Marín