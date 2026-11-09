Christian Sandoval defiende a Bayron Mora en vivo, Melissa Alvarado plantea una pregunta incómoda y Rolando Fonseca es tajante

Antes de que Bryan Ruiz dirigiera su primera práctica como técnico permanente de la Selección de Costa Rica, Christian Sandoval, Melissa Alvarado y Rolando Fonseca protagonizaron este lunes el acostumbrado análisis de la jornada en la edición matutina de Telenoticias, en canal 7.

Ellos conversaron de todo un poco, pero la discusión sobre la convocatoria de Bryan Ruiz a la Selección de Costa Rica, con el llamado de Bayron Mora y el hecho de que en la lista final haya ocho jugadores de Alajuelense provocó criterios divididos.

A continuación podrá leer el debate que se generó entre ellos, en vivo:

— Christian Sandoval: Kevin Briceño deja dudas y aquí es donde lo que Wálter Centeno dijo el sábado, que en muchas cosas tiene razón, pero no es consecuente con lo que dijo de Kevin Briceño.

— Rolando Fonseca: Lo de Wálter tiene razón, es un buen comentario, pero en algún momento arrancamos diciendo que apoyáramos a Bryan en todas las circunstancias y ¿favores? Favores se han hecho, pues que también aprenda Bryan de esto. Ya entrar en la polémica desde ya, que no ha arrancado, dejémoslo. El problema no es el favor, el problema es que tus jefes te permitan hacer los favores.

— Melissa Alvarado: ¿De esos ocho, usted considera que todos los ocho de la Liga tienen que ser convocados?

— Christian Sandoval: Deberían estar todos.

— Melissa Alvarado: A mí me sobra Bayron, porque no juega y porque Bryan habló que es un tema de rendimiento y hay que premiar, estamos hablando del tercer portero que no va a jugar. Pero además de eso, le tiene que dar la posibilidad a un portero que esté hablando en cancha.

— Christian Sandoval: Pero ahí te voy a hacer la salvedad también de esto y es bueno verlo. Saprissa tiene a Abraham Madriz, que juega y que ahí está, bien merecido en la Selección. Pero, Cartaginés tiene a Kevin Briceño, Sporting tiene a Leo Moreira, San Carlos tiene a José David Vega. El Inter San Carlos tiene a Antonny Monreal a veces, Puntarenas tiene a Adonis Pineda que ya vimos cómo salió en el segundo gol del Saprissa. Herediano tiene a Dany Carvajal que ya es un guardameta que está grande. Escorpiones tiene a Johnny Álvarez y Pérez Zeledón tiene a Miguel Ajú o a Bryan Segura. Yo no veo tampoco un piso tan grande de diferencia entre todos esos que te estoy mencionando y Bayron Mora.

— Rolando Fonseca: El banca de la Liga.

— Melissa Alvarado: Es que es banca de la Liga, por rendimiento se tiene que poner al guardameta que está siendo protagonista.

— Rolando Fonseca: En un manejo de Selección al tercer portero es para irlo proyectando. Ya tenemos que ir proyectando esta situación, si es el portero banca o no banca, el problema es la palabra rendimiento. Ahí está el problema, que Bryan utilizó la palabra rendimiento para...

— Christian Sandoval: Para justificar su convocatoria.

— Rolando Fonseca: Exacto, entonces ahí no puede, porque el tercer portero entendemos que es de proyección y yo nada más le cambiaría eso, para mí el tercer portero es de proyección. Es tiempo, necesito que comience a proyectarse, que comience a vivir los momentos. Qué pasa si sucede algo, ahí lo tengo. Ahora, es un chico que en el momento en el que no estuvo Washinton Ortega respondió.

— Melissa Alvarado: ¿Entonces tenemos que vivir del recuerdo, de lo que hizo Bayron?

— Christian Sandoval: No, pero en el momento en el que realmente exista un guardameta, porque es que yo entiendo la lista, lo de Vega, porque es un buen guardameta, pero Vega lo que tiene son siete partidos buenos en el campeonato, porque es un muchacho que hasta ahora está apareciendo. Johnny Álvarez me parece que es un buen proyecto también, aunque es un guardameta que ya tiene un poquito más de años, es un guardameta que puede ser utilizable en Selección Nacional; pero ninguno se ha consolidado todavía. Si de aquí a la próxima fecha FIFA, que será en marzo, usted me dice que es que alguno de ellos está realmente por encima de Bayron Mora y él sigue siendo la banca eterna de la Liga, ahí sí te compro completamente el argumento.

— Melissa Alvarado: ¿De los ocho de la Liga, le parece que Aarón Salazar tiene que estar?

— Christian Sandoval: Aarón Salazar es un jugador muy confiable, muy confiable, tal vez no es el más estelar.

— Melissa Alvarado: ¿Pero cuántas lesiones ha tenido?

— Christian Sandoval: Sí, pero es un jugador muy confiable, te juega de central, te juega de stopper, te juega de cinco, te juega de lateral derecho, lo podés posicionar de lateral izquierdo. Ese tipo de jugadores siempre son importantes. ¿Si no es Aarón Salazar quién? ¿Cuál jugador se puede asomar a la Selección con esas mismas características? ¿Cuál jugador rinde más que él?

— Rolando Fonseca: Nos preguntaste que si seguimos viviendo del recuerdo, sí. Aquí estamos viviendo del recuerdo, recuerde que no tenemos realidad. Nuestro pasado no sirve para nada, nuestro futuro es incierto y vivimos del presente y cuál es, incierto completamente. Estamos arrancando un proceso y vamos con ojitos cerrados a ver qué sucede y con la Virgencita en el avión para ver qué pasa. Nos pueden golear, podemos perder feo o podemos tener una gran presentación. Eso sí, que la presentación que hagamos no nos embriague porque no hemos logrado nada.

— Melissa Alvarado: Sí, porque se está empezando apenas con la Selección Nacional. Volviendo al Cartaginés, yo creo que es un mensaje que le dan al resto de guardametas, que no importa si usted se equivoca, de igual forma va a seguir siendo titular.