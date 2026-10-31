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Puro Deporte

Christian Bolaños confiesa que estuvo muy cerca de irse de Saprissa y fichar con Alajuelense

El propio Christian Bolaños dio detalles de ese momento en el que casi no jugaba con Saprissa y Alajuelense apareció en su camino

Christian Bolaños contó lo que muy pocas personas sabían del momento cuando no la pasaba bien en Saprissa y Alajuelense lo tentó.
Christian Bolaños contó lo que muy pocas personas sabían del momento cuando no la pasaba bien en Saprissa y Alajuelense lo tentó. Canal de Youtube ElPato&Toño

Fanny Tayver Marín y Milton Montenegro

A las puertas del clásico nacional entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense que se jugará este domingo, ¿se imagina a Christian Bolaños vestido de rojo y negro en el cierre de su carrera?

No se dio, pero el hombre que ahora es asistente de Bryan Ruiz en la Selección de Costa Rica confesó que existió una posibilidad muy alta de que eso ocurriera.

La revelación la hizo en el programa Camerino con Wílmer López y el periodista Antonio Alfaro, que se transmite en el canal de YouTube ElPato&Toño.