Christian Bolaños confiesa que estuvo muy cerca de irse de Saprissa y fichar con Alajuelense

A las puertas del clásico nacional entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense que se jugará este domingo, ¿se imagina a Christian Bolaños vestido de rojo y negro en el cierre de su carrera?

No se dio, pero el hombre que ahora es asistente de Bryan Ruiz en la Selección de Costa Rica confesó que existió una posibilidad muy alta de que eso ocurriera.

La revelación la hizo en el programa Camerino con Wílmer López y el periodista Antonio Alfaro, que se transmite en el canal de YouTube ElPato&Toño.

Durante la amena charla, el Pato le dijo en son de broma a Christian Bolaños que por qué no jugó con la Liga y fue entonces cuando tocó el tema por primera vez: “Viera que hasta en eso tuve que poner en su lugar a la afición de Alajuela, que es grandísima, y al equipo”.

Lo que muchos no saben o tal vez no recuerdan es que esa última en Saprissa no fue fácil para él, mientras que Alajuelense armaba un equipo fuerte y hasta tenía en ese momento a Bryan Ruiz de regreso como futbolista.

“Tiene que tener uno ese respeto; yo crecí siendo morado, pero uno se hace profesional y, al fin y al cabo, yo creo que hay que intentar ser leal y si uno da ese paso, porque el fútbol es un trabajo, uno tiene que ir al 200%”, comentó sobre lo que pensó en el momento.

Además, dijo que hay que conocer la historia que tiene cada institución y no ir por ir. Luego manifestó que la espina que le quedó fue que no tuvo esa suerte de dar el paso a un equipo grande en Europa, que fue una posibilidad, pero no se concretó por diferentes razones.

Como su confesión original se desvió, entre risas, Antonio Alfaro le dijo que no podía evitar que se saliera su rol periodístico en la charla y le preguntó por ese momento en el que la Liga lo tentó.

“Se dio la oportunidad de que fuera a jugar con Alajuela; en la última etapa, justo con Jeaustin (Campos), fue el momento en el que estuve más cerca y la gente no se imagina qué tan cerca estuve. Tan cerca le estoy diciendo que fue una reunión con los altos mandos de Saprissa; ahí fue donde se definía.

”Para nadie es un secreto lo que he atravesado con Jeaustin y cosas, pero yo siempre he sido muy respetuoso y lo que no me gustan son las injusticias o que se digan mentiras; ahí soy blanco o negro”, afirmó Christian Bolaños.

Añadió que esa última etapa fue un poquito difícil, pero de muchísimo aprendizaje para él y que al final de cuentas pudo retirarse con Saprissa y cerrar ese círculo.

Christian Bolaños acudió al programa 'Camerino' de Wílmer López y Antonio Alfaro. (Canal de Youtube ElPato&Toño/Captura de video)

Dijo que Andrés Carevic era el técnico de Alajuelense en ese momento y que todo dependía de cómo evolucionaba esa reunión que tenía con la dirigencia morada.

“Era un momento en el que se decían muchas cosas entre la institución y la afición y es muy extraño que con el único entrenador que yo no jugaba era con él. Cuando llegó, me acuerdo de un partido contra Grecia que íbamos perdiendo; lo habían suspendido, yo entré de cambio, hice dos goles, una asistencia y clasificamos.

”Después de ahí yo no entendía por qué no jugaba, pensé que se iba a repetir la historia; yo nunca le falté el respeto, no tengo que decir nada malo, pero tampoco nada bueno. Prefiero tener las cosas en su lugar”, comentó.

Christian Bolaños también dijo que la afición de Saprissa y la directiva lo respaldaron, entonces se quedó.

“Pude retirarme haciendo una asistencia, tricampeón, retirarme con mi familia, mis amigos, en la Cueva, estadio lleno, casi de película y estoy agradecido por eso.

”Fueron todas las partes, los capitanes, el grupo; los que han estado conmigo saben cómo soy, yo no tenía que decir absolutamente nada. Tuve el respaldo de la directiva, de los capitanes Mariano Torres, Kendall Waston, David Guzmán, Ariel Rodríguez, todos”, añadió.

Sobre ese punto, Christian Bolaños también dijo que muchas veces cuesta dar ese respaldo y en algún momento reconocer las grandes figuras que le han dado muchísimas cosas a una institución.

“Hay formas, hay que tener mucho cuidado. Las directivas pasan, los jugadores pasamos, pero hay un detalle: hay jugadores que marcan a las aficiones y van a quedar para siempre; no son todos, lamentablemente es así”, citó.

Agregó que en este caso, cada institución tiene a sus iconos, por lo que construyeron a través del tiempo, que tuvieron valores, se identificaron, respetaron a muerte lo que significa ponerse la camiseta y el escudo del club.

“Increíblemente, la afición que más me respeta a mí es la de Alajuela. Obviamente, como en todo país, hay comentarios, pero siempre entendí que tenía que tener un respeto, que era jugador de fútbol y que tenía que dedicarme a eso. Desde pequeño veía buenos ejemplos y los tenía estando en el equipo contrario; Wílmer era uno.

”Cuando yo me enfrentaba, veía actitudes de algunos jugadores y yo decía: ‘Esto no me gusta, porque no lo hace y es buen jugador. Uno va agarrando un poquito de todos y ahí es donde uno dice yo quiero hacer esto, yo quiero ser así”, concluyó Christian Bolaños.