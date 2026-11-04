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Puro Deporte

Chapecoense desciende a Segunda División a diez años de la tragedia

Una vez más el Chapecoense pierde la categoría, justo cuando se cumple una década del accidente aéreo

Marcinho, jugador del Chapecoense, se lamenta luego de un partido ante el Mirassol por el Brasileirao.
Marcinho, jugador del Chapecoense, se lamenta luego del partido ante el Mirassol por el Brasileirao, que decretó el descenso. LIAMARA POLLI
AFP

Sao Paulo, Brasil. El Chapecoense se convirtió este martes en el primer equipo en descender del Campeonato Brasileño 2026 al perder 2-1 en casa ante el Mirassol, en partido de la 34ª jornada.

Con este resultado, el Verdao do Oeste siguió último con 21 puntos y quedó condenado al descenso a la Segunda División.

A falta de cinco partidos por disputar, entre ellos el encuentro pendiente ante Vasco da Gama correspondiente a la 21ª jornada, Chapecoense ya no tiene posibilidades de alcanzar a Gremio de Porto Alegre, primer equipo fuera de la zona de descenso.