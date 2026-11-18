El volante de la Selección de Costa Rica, Celso Borges, no se anduvo con rodeos luego de la goleada que sufrió el equipo ante Argentina (7-0).

Celso explicó que tiene claro que el plantel tico no está al nivel del primer mundo futbolístico, por lo que debe continuar trabajando para alcanzar ese nivel.

Borges fue enfático al señalar que Costa Rica tiene mucho por mejorar.

“De las derrotas se aprende, esta es la diferencia de niveles, no hay por qué engañarnos. Nosotros estamos trabajando para competir mejor, pero cuando a uno lo superan así, solo queda decir que son mejores. Solo queda seguir, esto es una realidad”, declaró Borges a las televisoras en zona flash.

Celso acotó que, aunque el panorama se ve complicado, considera que este tipo de golpes siempre se presentarán, por lo que se debe continuar confiando.

“De estas hemos tenido todos, nunca es un camino llano. Pasarán estas cosas, solo queda trabajar con humildad. Este no es nuestro nivel y hay que trabajar para llegar a ese nivel”, detalló.

Celso fue titular en el partido que Costa Rica perdió 7-0. El volante intentó ser el eje y el encargado de darle equilibrio al plantel costarricense; sin embargo, no logró encontrar comodidad. Además, careció de apoyo en la marca por parte de Andrey Soto, volante que no juega esa posición pero fue colocado para hacer pareja con el mundialista de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.