Celso Borges pone la derrota ante Ecuador en perspectiva: ‘Con once, creo que es diferente el análisis’

Celso Borges no hizo drama por la derrota por 2-0 contra Ecuador. Coincidió con Bryan Ruiz, técnico de la Selección, en que se vieron cosas buenas y en que todo cambió con la lesión de Alexis Gamboa y luego con la expulsión de Diego Mesén.

Para Celso, quien habló en la zona mixta luego del partido ante los ecuatorianos, la nota negativa fue la lesión de Gamboa, quien ingresó de cambio y solo estuvo ocho minutos en la cancha (la mayoría lesionado) tras recibir un golpe en la pierna izquierda.

“Esperemos que salga todo bien y que le hagan los exámenes que tengan que hacer, que supere esto y no sea nada grave”, expresó Celso sobre Gamboa, quien regresará al país el sábado para que le efectúen una resonancia magnética. En su lugar fue llamado Kendall Waston.

“Teníamos la sensación de que podíamos empatar el juego. De hecho, bueno, tuvimos la opción de Andrey Soto, que la sacan de la línea. Entonces, ya después de la lesión, la expulsión de Diego (Mesén) y eso, ya nos cambió un poco el panorama y ya se vuelve otro partido con el penal. Pero bueno, en esos lapsos del encuentro, salgo bien orgulloso por lo que estaban haciendo mis compañeros”, aseguró Celso.

Borges añadió que la Tricolor arrancó bien el primer tiempo, pese al poco tiempo de trabajo que tienen con Bryan Ruiz.

“Se vio lo que quiere Bryan, las intenciones que teníamos. Luego, evidentemente, enfrentamos a un buen equipo. Ellos tuvieron unas situaciones de gol, poquitas, así que igualadas a las nuestras. Antes, digo yo, de que el partido se rompiera con la expulsión y todo esto. Entonces, eso es lo bueno: que el equipo tuvo una muy buena actitud, se hizo lo que se venía entrenando, se van viendo cosas muy buenas del equipo a nivel conceptual”, indicó Celso.

El volante, quien entró en la etapa de complemento, no cree que deban preocuparse por los goles recibidos.

“Uno fue al 22 y otro de penal al 83. No, no creo que sea algo por lo que tengamos que preocuparnos. Por eso te digo: si hubiese sido con once, creo que es diferente el análisis, pero puedo hacer un análisis hasta que teníamos once jugadores. Después de ahí ya es un poco diferente”, destacó Celso Borges.