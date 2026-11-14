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Celso Borges pone la derrota ante Ecuador en perspectiva: ‘Con once, creo que es diferente el análisis’

El volante destacó el primer tiempo de la Tricolor, que el martes juega contra Argentina

Celso Borges opinó que el partido se rompió con la lesión de Alexis Gamboa y luego con la expulsión de Diego Mesén.
Celso Borges opinó que el partido se rompió con la lesión de Alexis Gamboa y luego con la expulsión de Diego Mesén. PHILIP FONG
Milton Montenegro