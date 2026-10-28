Cartaginés sabe a lo que va ante Olimpia: tendrá todo el Chelato Uclés en contra

Al lado de Amarini Villatoro, Diego González se sentó en la sala de prensa del Estadio José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, Honduras y ambos brindaron la conferencia previo al partido de vuelta de la semifinal entre Olimpia y Cartaginés en la Copa Centroamericana, que será este miércoles, a las 9 p. m..
El mexicano sabe lo que es jugar en estadios con ambientes pesados, como el de este duelo, y es uno de los hombres que trata de transmitirle su experiencia a sus compañeros, pues en este partido, el Chelato Uclés estará lleno y, evidentemente, en contra de Cartaginés.
“Me ha tocado jugar en estadios importantes con mucha gente y yo creo que eso lo tenemos que tomar como una motivación, es algo muy lindo poder jugar en estadios así, con la afición así y eso tomarlo a nuestro favor para poder hacer nuestro juego y poder sacar la victoria”, expresó Diego González.
Según él, Cartaginés se encuentra en la pelea de este boleto a la final de la Copa Centroamericana con todo el merecimiento y al igual que sus compañeros, quiere disfrutarlo.
“Es lindo estar en un partido, en una semifinal y venimos de un proceso de preparación muy bueno, tuvimos una muy buena pretemporada, sesiones dobles y hasta sesiones triples donde queríamos entender muy bien el modelo”, citó.
Además, resaltó que como parte de la preparación, Cartaginés hizo esfuerzos importantes desde el arranque de la pretemporada, con partidos de fogueo de alta exigencia en México.
Eran amistosos, pero Diego González hoy considera que juegos de ese tipo resultan claves para afrontar este desafío ante Olimpia, que califica como un rival fuerte.
“Olimpia es un equipo ganador, un equipo con jugadores importantes, los hemos analizado, los hemos estudiado, pero tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos jugadores de experiencia, jóvenes, tenemos de todo y es hacer el plan del partido”, mencionó.
Añadió que tienen que estar concentrados para que no se les escape ningún detalle y que esperan ganar esta serie, en la que llevan una ventaja de 1-0.
Este miércoles se disputa el partido de vuelta, el definitivo, el que da ese primer boleto a la final de la Copa Centroamericana.