Cartaginés sabe a lo que va ante Olimpia: tendrá todo el Chelato Uclés en contra

Al lado de Amarini Villatoro, Diego González se sentó en la sala de prensa del Estadio José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, Honduras y ambos brindaron la conferencia previo al partido de vuelta de la semifinal entre Olimpia y Cartaginés en la Copa Centroamericana, que será este miércoles, a las 9 p. m..

El mexicano sabe lo que es jugar en estadios con ambientes pesados, como el de este duelo, y es uno de los hombres que trata de transmitirle su experiencia a sus compañeros, pues en este partido, el Chelato Uclés estará lleno y, evidentemente, en contra de Cartaginés.

“Me ha tocado jugar en estadios importantes con mucha gente y yo creo que eso lo tenemos que tomar como una motivación, es algo muy lindo poder jugar en estadios así, con la afición así y eso tomarlo a nuestro favor para poder hacer nuestro juego y poder sacar la victoria”, expresó Diego González.

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