Cartaginés no se detiene: clasificó a la final centroamericana y ahora golea a San Carlos

Cartaginés cerró una gran semana con un triunfo de 3-0 ante San Carlos, en un partido en el que los brumosos confirmaron su momento excepcional, tanto en lo futbolístico como en lo emocional. En los últimos días, los blanquiazules consiguieron la clasificación a la final de la Copa Centroamericana y se mantienen en plena pelea por el liderato del Apertura 2026.
La victoria era una obligación, sobre todo porque Sporting había llegado a 27 puntos la noche anterior, una cifra que los dirigidos por Amarini Villatoro también podían alcanzar.
El equipo del entrenador guatemalteco mostró desde el primer minuto una actitud ofensiva. Las constantes proyecciones de Manuel Morán y Joaquín Alonso Hernández eran una clara señal de que Cartaginés quería tomar ventaja rápidamente.
De entrada, Villatoro tomó una decisión que seguramente agradó a la afición: su cambio de lujo, Geancarlo Castro, fue titular. El futbolista que habitualmente ingresaba desde el banquillo para marcar diferencias finalmente tuvo su oportunidad como estelar.
Y la respuesta fue inmediata. El primer gol llegó al minuto 9, con una asistencia de Castro. Geancarlo cobró un tiro de esquina y colocó el balón en el segundo palo, donde Joaquín Alonso Hernández, sin dejarlo caer, sacó un remate que dejó sin reacción al portero José David Vega.
Nuevamente, Castro marcó diferencia en una acción de táctica fija. Al minuto 18 cobró otro tiro de esquina, esta vez al primer palo, donde Diego Mesén apareció para conseguir el 2-0.
En apenas 20 minutos, Cartaginés ya tenía dos goles de ventaja y San Carlos, dirigido por Wálter Centeno, prácticamente no aparecía en el terreno de juego. El entrenador norteño se mostró frustrado y molesto desde su banquillo, desde donde reclamaba una y otra vez a sus jugadores y les exigía controlar el balón.
Durante el resto del primer tiempo, los hombres de la Vieja Metrópoli manejaron los tiempos del encuentro y demostraron por qué atraviesan uno de sus mejores momentos de la temporada.
Si hay algo que debe destacarse del equipo finalista de la Copa Centroamericana es el nivel de sus individualidades. Joaquín Alonso Hernández, Manuel Morán, Geancarlo Castro, José de Jesús “Tepa” González, Luis Olivas, Carlos Barahona y Luis Flores son algunos de los futbolistas que atraviesan un momento destacado. Cartaginés tiene varias piezas titulares que marcan diferencias y elevan el rendimiento colectivo.
En el segundo tiempo, Cartaginés optó por administrar sus esfuerzos y controlar el balón. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de golpear nuevamente, no perdonó. Así llegó el 3-0, cuando Douglas López aprovechó una gran jugada individual de Morán, quien destrozó la banda izquierda sancarleña.
San Carlos, que llegó al Fello Meza con la ambición de acercarse a los puestos de semifinales, terminó goleado por un Cartaginés que sigue alimentando la ilusión de su afición. Los seguidores brumosos aplaudieron, cantaron olés y no dejaron de vitorear a sus jugadores.
Cartaginés continúa dando señales de que lo suyo no es una buena racha pasajera, sino una constante de buen fútbol y resultados. Con el pitazo final, Amarini Villatoro cerró los puños y miró al cielo. Su equipo ya le sacó cinco puntos al quinto lugar y tiene cada vez más cerca la clasificación a las semifinales.