Cartaginés no se detiene: clasificó a la final centroamericana y ahora golea a San Carlos

Cartaginés cerró una gran semana con un triunfo de 3-0 ante San Carlos, en un partido en el que los brumosos confirmaron su momento excepcional, tanto en lo futbolístico como en lo emocional. En los últimos días, los blanquiazules consiguieron la clasificación a la final de la Copa Centroamericana y se mantienen en plena pelea por el liderato del Apertura 2026.

La victoria era una obligación, sobre todo porque Sporting había llegado a 27 puntos la noche anterior, una cifra que los dirigidos por Amarini Villatoro también podían alcanzar.

El equipo del entrenador guatemalteco mostró desde el primer minuto una actitud ofensiva. Las constantes proyecciones de Manuel Morán y Joaquín Alonso Hernández eran una clara señal de que Cartaginés quería tomar ventaja rápidamente.

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