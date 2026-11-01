AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Amarini Villatoro por fin puso como titular al jugador de moda de Cartaginés

Cartaginés puso a sus mejores hombres para enfrentar a San Carlos y buscar el liderato del Apertura 2026

Amarini Villatoro dijo que habló del arbitraje porque primero lo hizo Eduardo Espinel y que él no se queda callado.
Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, no se guardó nada para el duelo frente a San Carlos. Prensa Cartaginés
Esteban Valverde

Cartaginés enfrentará a la Asociación Deportiva San Carlos este domingo a las 11 a. m. Luego de conseguir su boleto a la final de la Copa Centroamericana tras eliminar a Olimpia de Honduras, el entrenador brumoso, Amarini Villatoro, decidió darle una oportunidad como titular a Geancarlo Castro.

El extremo, quien ha funcionado como un revulsivo para los brumosos y marcó el último gol que sentenció la serie contra los hondureños, será de la partida en el compromiso ante los norteños.

Para Cartaginés, este encuentro es importante en sus aspiraciones de luchar por el liderato del torneo nacional. Si consigue la victoria, continuará en la pelea por el primer lugar.