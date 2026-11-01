Amarini Villatoro por fin puso como titular al jugador de moda de Cartaginés

Cartaginés enfrentará a la Asociación Deportiva San Carlos este domingo a las 11 a. m. Luego de conseguir su boleto a la final de la Copa Centroamericana tras eliminar a Olimpia de Honduras, el entrenador brumoso, Amarini Villatoro, decidió darle una oportunidad como titular a Geancarlo Castro.

El extremo, quien ha funcionado como un revulsivo para los brumosos y marcó el último gol que sentenció la serie contra los hondureños, será de la partida en el compromiso ante los norteños.

Para Cartaginés, este encuentro es importante en sus aspiraciones de luchar por el liderato del torneo nacional. Si consigue la victoria, continuará en la pelea por el primer lugar.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

