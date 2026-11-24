Perder contra Cartaginés fue un golpe fuerte para Liga Deportiva Alajuelense, por la manera en la que los brumosos superaron a los rojinegros, pero también por las consecuencias que acarrea ese resultado adverso.

Los planes de rotar jugadores el sábado en la visita a San Carlos se desvanecieron, porque ahora la Liga tendrá que ir a Ciudad Quesada obligado a puntuar contra el equipo de Wálter Centeno.

“Acá es recuperar, es lo primero que les dije, acá es un tema de recuperación los que jugaron, y los que jugaron poco, entrenar como lo venían haciendo los muchachos”, afirmó Óscar Ramírez en la rueda de prensa posterior al juego entre Alajuelense y Cartaginés.

En la primera parte de ese juego ante Cartaginés, la Liga supo hacer lo suyo y hasta tomar ventaja antes del descanso. El problema fue que el cuadro blanquiazul no bajaba la intensidad y todos los cambios de Amarini Villatoro fueron acertados; mientras que en Alajuelense, el equipo se veía descontrolado y sin ideas para reaccionar.

“Con la expulsión, esa parte sí nos jode un poco, pero el equipo en cuanto a entrenamiento, bien. Ahora inmediatamente enfocarnos en San Carlos”, citó el Macho.

También admitió que ahora tienen que hacerle frente a una situación que Alajuelense no quería, llegando obligado a esta última fecha, que será el sábado.

“Tal vez con la clasificación tener un poquito más (de rotaciones o descanso), pero ahora ya sí nos obliga a reactivar más las situaciones que tenemos que trabajar y tenemos que clasificar”, afirmó.

Cuando Cartaginés marcó el primer gol por intermedio de Manuel Morán, ya muchos liguistas temían el desenlace que se dio. Desde las gradas, se sintió un bajón anímico y algunos incluso hasta resignados.

“Yo fui jugador y sé, es la parte que hablamos con los jugadores, que nos corresponde a nosotros meterlos (a los aficionados) en el partido y de alguna manera si no se está dando, llegando más, con la intención de mostrar en cada jugada que queremos, entonces la afición sí lo resiente.

”Hubo un momento así después del gol de ellos, unos diez minutos, luego con las variantes comenzamos a llegar más al marco y volvimos a reactivar a la gente, pero la expulsión nos limita un poco”, afirmó Óscar Ramírez.

Alajuelense visitará a San Carlos el sábado, a las 7 p. m., en el Estadio Carlos Ugalde. Si el cuadro rojinegro pierde, quedará eliminado en el campeonato nacional.