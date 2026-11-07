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Puro Deporte

Carolina Venegas superó los 200 goles con la camisa del Saprissa en goleada de escándalo

Carolina Venegas marcó seis goles en la victoria de Saprissa ante Carrillo

Carolina Venegas, delantera de Saprissa, marcó seis goles ante Carrillo.
Carolina Venegas, delantera de Saprissa, marcó seis goles ante Carrillo. Saprissa Femenino
Esteban Valverde