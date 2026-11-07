Carolina Venegas superó los 200 goles con la camisa del Saprissa en goleada de escándalo

Carolina Venegas, delantera de Saprissa Femenino, vivió una noche para recordar en la última jornada de la fase regular del torneo de Primera División femenina.

La atacante marcó seis goles en la victoria morada por 11-0 ante Carrillo, en un encuentro en el que las saprissistas comenzaron ganando desde los 42 segundos.

Según dio a conocer Saprissa, con esas seis anotaciones Carolina Venegas llegó a 202 goles con la camiseta morada, por lo que su actuación le permitió seguir escribiendo su nombre en la historia del conjunto tibaseño.

De hecho, la jugadora había alcanzado los 100 goles en setiembre de 2020 y, seis años después, consiguió duplicar esa cifra de celebraciones.

Por otra parte, la capitana tibaseña llegó a 15 tantos en el certamen, por lo que igualó a Jasmín Pérez, de Sporting, en el liderato de la tabla de goleadoras.

Carolina Venegas convirtió seis de los once goles que Saprissa FF le anotó a Carrillo FF. (Prensa Saprissa/Cortesía)

En el encuentro ante Carrillo, además de las seis anotaciones de Carolina Venegas, también marcaron Jimena Jiménez, Katherine Alvarado y Yerlin Ovares, mientras que Gloriana Villalobos aportó un doblete.

En otros resultados, Alajuelense venció 2-0 a Moravia Femenino, mientras que Sporting derrotó 4-2 a Dimas Escazú. Por su parte, Chorotega se impuso 3-0 ante Pococí.

La clasificación terminó con Alajuelense en el primer puesto, con 34 puntos; Saprissa ocupó la segunda posición, con 32 unidades; Sporting finalizó tercero, con 28 puntos, y Dimas Escazú terminó en el cuarto lugar, con 22 unidades.

De esta manera, las semifinales quedaron definidas de la siguiente forma: Alajuelense enfrentará a Dimas Escazú, mientras que Saprissa se medirá ante Sporting.

Ahora, las series se disputarán a ida y vuelta. Además, Alajuelense tendrá una segunda oportunidad de luchar por el campeonato mediante una gran final en caso de que no consiga ganar la segunda ronda.