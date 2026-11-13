Carolina Jaikel hizo una confesión antes del partido Ecuador vs. Costa Rica: estos días pasó en cama

Carolina Jaikel hizo una confesión horas antes del partido entre Ecuador y la Selección de Costa Rica, que marca el estreno de su esposo, Bryan Ruiz, como técnico permanente de la Tricolor.

Esta vez ella no habló de fútbol, aunque es un hecho que verá el juego y que estará enviándole todas las vibras positivas a Bryan, porque verlo realizado en su campo es algo que la llena por completo.

“Vengo apareciendo aquí después de muchos días de no entrar ni postear nada ni nada, porque la quimio que me hice el lunes me revolcó de una manera que tenía rato de que una quimio no me pegara tan duro”, confesó Carolina Jaikel en un video en sus historias en Instagram.

Después de su diagnóstico de cáncer de pulmón con metástasis ósea, como parte del tratamiento, ella continúa con sus sesiones de quimioterapia.

“Yo creo sinceramente que fue el calor, que me deshidraté el martes, que hice muchas cosas y hacía demasiado calor, y mi cuerpo simplemente dijo: ‘hasta aquí llegué’. Porque pasé martes en la tarde, miércoles y todavía ayer (jueves) en cama. Cuando les digo en cama es que me costaba hasta salir a caminar alrededor del cuarto, como siempre les recomiendo”, relató Carolina Jaikel.

Carolina Jaikel contó lo que vivió esta semana tras la quimioterapia, porque sabe que sus palabras pueden ayudar a muchas personas. (Instagram Carolina Jaikel/Captura)

Después de eso, contó que decidió publicar esa historia para decirle a muchas personas que ella sabe que la siguen, que no todas las quimios son iguales, que no se comparen y que escuchen su cuerpo.

“Lo más importante que quiero decirles es que cuando uno hace quimio y está pasando por los efectos demasiado feos, yo siempre hablo con Beto, mi amigo, que uno se siente como que está debajo del agua y ve el mundo pasar y uno está ahí metido, en los efectos de la quimio.

Carolina Jaikel cuenta que la quimio más reciente la revolcó

”Es diferente a todo lo que uno ha sentido alguna vez, pero no va a durar para siempre. En esos momentos uno siente que se hacen eternos esos días y esas horas, se hacen eternos, pero el cuerpo después empieza a recuperar y uno vuelve a sacar la cabeza debajo del agua y vuelve a ver otra vez la vida tan linda como es”, relató.

También confesó que la quimio “tiene una cosa como que deprime” y que ni siquiera ella misma que lo ha experimentado sabe cómo explicarlo.

“Pero sentirse tan mal deprime mucho y además hace un efecto como que se deprime uno. Y es bueno saber que no solo me está pasando a mí, que es un proceso normal, que no todo el mundo pasa las quimios igual de fuerte como a veces se ve. A veces hay quimios supernobles y superfáciles”, citó.

Contó que ella ha tenido quimios en la que hasta se ha ido de viaje posterior a la sesión y que no ha tenido problemas.

“Y tengo otras que me pasó como esta, en las que el cuerpo simplemente dijo estoy débil o estoy pasando por mucho, o hiciste cosas que no había que hacer o me afectó el calor. La verdad es que ni sé, pero de repente el cuerpo dice no, esto no y no nos vamos a quedar ahí para siempre. Hay que respirar, abrazarla, yo oro mucho, se la ofrezco a Dios por toda la gente que está sufriendo peor que yo y tener paciencia”, mencionó.

Carolina Jaikel también confesió que pedir ayuda es algo que a ella particularmente le cuesta mucho, pero que hay que aprender a pedir ayuda y reconocer cuando hay que soltar algo.

“Esto lo trae mucho este diagnóstico y saber que no todos los días van a ser así, que se sale. Así que les mando un abrazo muy grande a todas las personas que estén haciendo quimio o que estén pasando por estos procesos, radio, que también cansa y es tan difícil la radio.

”Y a todos los familiares que están cuidando a esas personas, ustedes no saben lo importantes y la paz en el corazón y el amor que se siente tenerlos cerquita. En serio, ustedes se llevan el trabajo más duro y ustedes son lo máximo. Qué bendición de Dios es tenerlos a nuestro alrededor”, destacó.

Luego de hacer alusión a esas personas que siempre están, también tuvo palabras directas para quienes como ella, luchan contra una enfermedad como el cáncer y deben lidiar con esas reacciones del tratamiento.

“A quienes están pasándola, paciencia, ofrecerlo un poco a Dios, escuchar el cuerpo y saber en serio que es normal, que todos pasamos por eso y que no se va a quedar ahí uno.

”No se va a quedar en esos días dificilísimos de quimio. Nos vamos a volver a empezar a sentir mejor, el cuerpo empezará a sacar la quimio, a recuperarse y ténganse mucha paciencia, sepan pedir ayuda y sobre todo abrácense con mucho amor en estos días difíciles”, concluyó Carolina Jaikel.