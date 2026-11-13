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Carolina Jaikel hizo una confesión antes del partido Ecuador vs. Costa Rica: estos días pasó en cama

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, contó que la quimio que recibió el lunes la revolcó y le pegó muy duro

MATERIAL EXCLUSIVO DE NACION HATA SU PUBLICACION. 05/05/2026, San José, Santa Ana, entrevista con Carolina Jaikel, esposa del ex jugador de la selección nacional Bryan Ruiz.
Carolina Jaikel contó que en los últimos días no la pasó nada bien tras la quimioterapia del lunes pasado. Jose Cordero
Fanny Tayver Marín