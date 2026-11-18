Carlos Mora, ofensivo de la Selección de Costa Rica, lució desencajado y, hasta cierto punto, frustrado luego de la derrota 7-0 del equipo patrio ante Argentina.

Mora atendió la entrevista flash, donde reflexionó sobre lo sucedido en el terreno de juego y fue muy honesto al expresar su percepción.

“Fue un partido muy malo, malo, es la verdad”, expresó.

Mora destacó que hace un llamado a los jugadores que militan en el ámbito local para que busquen salir del país, pues considera que el ritmo del fútbol internacional marca una diferencia considerable.

“Esto es de seguir mejorando, hay que pensar en salir del país, es importante estar afuera. Hay que analizar que vienen situaciones. No queríamos esto, estamos jugando contra una campeona del mundo, pero hay que jugar, hay que mostrarse, no sé qué pasó”, finalizó Mora.

La Selección de Costa Rica ahora se alista para afrontar, en marzo, el repechaje a la Copa Oro 2027.