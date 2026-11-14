Carlos Mora dio una pincelada de qué puede pasar con él

Carlos Mora fue uno de los jugadores de la Selección de Costa Rica que atendieron a los medios de comunicación luego del partido en Quito, en el que Ecuador se impuso 2-0, en un juego accidentado que marcó el arranque de Bryan Ruiz como técnico permanente de la Tricolor.

El extremo respondió una consulta de Anthony Porras (Radio Columbia) sobre cómo está en Rumanía, donde juega con el Craiova. Y fue entonces cuando el costarricense trazó una pincelada de lo que puede pasar con él.

“Yo estoy tranquilo, creo que estoy en un buen momento, me concentro en dar lo mejor siempre y al final ya veremos. Cuando se abre un mercado, si hay opciones o si hay algo se verá, pero creo que estoy tranquilo, estoy jugando competición europea, estamos bien, el equipo está bien, estamos en un buen momento, me gusta el equipo, estoy tranquilo, quiero darlo todo ahí y ya veremos qué pasa”, apuntó Carlos Mora en Columbia.

También dio su criterio sobre lo fue que este amistoso para la Sele, ante un rival calificado y en un partido de exigencia.

“Empezamos bien, empezamos con la posesión del balón, jugando bien, a enfrentar, a ir a fase ofensiva, pero al final creo que después del primer tiempo cuando se vino la expulsión (de Diego Mesén) fue un poco más complicado.

”Es un gran equipo y cuando pasan estas cosas es difícil, pero creo que hicimos un gran trabajo. También hay cosas que analizaremos: qué hicimos mal, qué hicimos bien, pero no nos podemos quedar con lo malo. También tenemos que seguir aprendiendo de esto, tenemos que seguir entrenando duro y esforzándonos al máximo”, apuntó Carlos Mora.

Dijo que ahora tienen unos días para analizar, para ver qué hicieron, entrenar de la mejor manera y afrontar el partido que sigue contra Argentina, que será de mucha exigencia también.

“Hicimos un gran esfuerzo, después del accidente era un poco más defender, era un poco más complicado, pero a seguir trabajando”, insistió.

En cuanto a tener a Bryan Ruiz como director técnico en la Selección de Costa Rica, Carlos Mora afirma que está muy emocionado y explicó el motivo.

“Bryan ha sido uno de mis ídolos cuando estaba pequeño, lo veía mucho, tuve la dicha de jugar con él en la Liga y para mí es muy emocionante que él esté aquí ahora.

”Creo que con toda la experiencia que tiene para la Selección, sabemos lo que representa para Costa Rica, creo que tiene muchísimo para aportar y darnos todos los objetivos y las cosas para que en la cancha podamos sacar provecho siempre”, subrayó.

Finalmente, dijo que si bien es poco el tiempo para trabajar en la Selección, considera que estos días les van a venir mejor para ir afinando detalles, sin olvidar que esto es preparación para el reto en marzo, cuando la Selección de Costa Rica afronte el repechaje por la clasificación a la Copa Oro.