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Puro Deporte

Carlos Mora dio una pincelada de qué puede pasar con él

El extremo de la Selección de Costa Rica también habló propiamente de Bryan Ruiz

El volante costarricense Carlos Mora disputó un balón con Piero Hincapie, defensor de Ecuador.
El volante costarricense Carlos Mora disputó un balón con Piero Hincapié, defensor de Ecuador. ARMANDO PRADO
Fanny Tayver Marín