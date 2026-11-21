Irreconocible al principio, implacable en el desenlace: el número tres del mundo, Carlos Alcaraz, sufrió pero remontó al estadounidense Ben Shelton (4º) por 3-6, 6-3 Y 7-6 (7/1), este sábado en las semifinales del Masters ATP de Turín.

El español, de 23 años, encadenó su decimotercera victoria consecutiva a pesar de sufrir problemas musculares en un muslo. Se enfrentará en la final, el domingo, al alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, o al ruso Daniil Medvedev (5º), que se medían más tarde.

Pese a un inicio de semifinal completamente desastroso, Alcaraz se aseguró su billete para su segunda final consecutiva del Masters ATP, después de la que perdió el año pasado ante el italiano Jannik Sinner.

“Fue un partido complicado. Empecé un poquito nervioso, más de la cuenta, con algunos errores que me impidieron coger una buena dinámica, coger confianza. Él arrancó muy agresivo, muy concentrado en el partido”, dijo Alcaraz al terminar el juego.

Por primera vez en la semana, hasta ahora impecable, Carlos sufrió, quizás lastrado por las molestias en el muslo izquierdo que sufre desde el miércoles.

Después de haber cedido solo quince juegos en tres partidos de la fase de grupos, sin perder ni una sola vez su servicio, perdió su primer juego de saque.

Rápidamente se vio abajo 3-0 y no logró recuperar esa manga pese a disponer de una bola de break con 4-2.

Símbolo de su superioridad, Shelton cerró el set con un juego en blanco para colocarse con una manga a favor tras apenas 31 minutos de juego.

“Un grandísimo tenis”

En la segunda, Alcaraz recuperó su agresividad y tomó la iniciativa al romper el servicio de su rival para adelantarse 5-3, antes de igualar a un set con su propio saque.

Hubo que esperar al tie-break para que los dos jugadores, nunca en apuros con su servicio en la manga decisiva, se deshicieran el uno del otro.

Sorprendido al resto, Shelton se vino abajo con dos errores que le dejaron 5-1 y ya no pudo remontar.

“He estado fuerte mentalmente para aguantar lo que me estaba viniendo, para aguantar las malas sensaciones. Poco a poco he dado pasos hacia adelante, al acabar he jugado un grandísimo tenis”, añadió Alcaraz.

A pesar de un primer set con dudas, el español sigue a un nivel espectacular desde su regreso de la lesión de muñeca que lo mantuvo alejado del circuito durante cuatro meses.

Fue frenado en los cuartos de final del US Open por el propio Shelton en el súper tie-break, pero después ganó tres de los cuatro torneos que disputó (Tokio, Viena y París).

El domingo tendrá otra oportunidad de ganar sus primeras ‘Finals’, el torneo que su ilustre compatriota Rafael Nadal nunca logró conquistar.