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Puro Deporte

¿Cábala o costumbre? Amarini Villatoro explica por qué siempre usa una camisa azul en el banquillo del Cartaginés

Amarini Villatoro, entrenador de Cartaginés, disfruta el gran momento de su equipo, que venció 3 a 0 a San Carlos

Herediano vs. Cartaginés
Amarini Villatoro luce esta camisa azul en los juegos del Cartaginés, según él con esa prenda al equipo le ha ido bien. John Durán
Esteban Valverde

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, destacó la victoria por 3-0 ante San Carlos. Con este resultado, el equipo brumoso sigue de lleno en la pelea por el liderato del Apertura 2026.

Por otra parte, el estratega confesó que suele dirigir con una camisa azul porque, en una ocasión, la utilizó y al equipo le fue bien. Desde entonces, prefiere mantener ese hábito.

-¿Cuál es el criterio del triunfo contra San Carlos?