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Carlos Barahona rompe el silencio: ‘No he prestado ni 100 colones; no pertenezco a ninguna banda’

Carlos Barahona, defensor del Cartaginés que estuvo detenido por presunta extorsión, habló por primera vez de la situación que enfrenta

Carlos Barahona regresa a una convocatoria con Cartaginés y jugará ante Olimpia, en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Carlos Barahona después de estar detenido afrontó la semifinal contra Olimpia de Honduras, por la Copa Centroamericana. Rafael Pacheco Granados
Esteban Valverde

Carlos Barahona, defensor del Cartaginés, fue detenido a mediados de octubre por una investigación relacionada con una presunta extorsión. Después del triunfo por 3-0 ante San Carlos, el zaguero se refirió por primera vez públicamente a lo ocurrido y ofreció una breve declaración sobre el tema.

Barahona negó los hechos por los que se le acusa y aseguró que siempre estuvo “muy tranquilo” ante la situación, pues sostiene que no cometió ninguna irregularidad.

“La verdad, estoy muy tranquilo. Todo lo que se dice es falso; mi abogado aclaró la situación”, dijo en la zona mixta.