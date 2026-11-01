Carlos Barahona rompe el silencio: ‘No he prestado ni 100 colones; no pertenezco a ninguna banda’

Carlos Barahona, defensor del Cartaginés, fue detenido a mediados de octubre por una investigación relacionada con una presunta extorsión. Después del triunfo por 3-0 ante San Carlos, el zaguero se refirió por primera vez públicamente a lo ocurrido y ofreció una breve declaración sobre el tema.

Barahona negó los hechos por los que se le acusa y aseguró que siempre estuvo “muy tranquilo” ante la situación, pues sostiene que no cometió ninguna irregularidad.

“La verdad, estoy muy tranquilo. Todo lo que se dice es falso; mi abogado aclaró la situación”, dijo en la zona mixta.

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