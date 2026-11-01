Carlos Barahona rompe el silencio: ‘No he prestado ni 100 colones; no pertenezco a ninguna banda’

Carlos Barahona, defensor del Cartaginés, fue detenido a mediados de octubre por una investigación relacionada con una presunta extorsión. Después del triunfo por 3-0 ante San Carlos, el zaguero se refirió por primera vez públicamente a lo ocurrido y ofreció una breve declaración sobre el tema.
Barahona negó los hechos por los que se le acusa y aseguró que siempre estuvo “muy tranquilo” ante la situación, pues sostiene que no cometió ninguna irregularidad.
“La verdad, estoy muy tranquilo. Todo lo que se dice es falso; mi abogado aclaró la situación”, dijo en la zona mixta.
“Esta persona que está detrás de todo eso es la misma que nos dejó sin dinero. Yo me puse a ver todo lo que se dijo y es falso... Yo no he prestado ni 100 colones, no pertenezco a ninguna banda. La verdad, conforme todo avanza, todo se va aclarando”, agregó.
Barahona se refiere a un exjugador del club, que al parecer está relacionado con una presunta estafa piramidal que también tendría conexión con el caso en el que se investiga al actual lateral, quien fue dejado libre con medidas cautelares que no le impiden jugar ni dentro ni fuera del país.
Seguidamente, el futbolista manifestó que está muy contento con el nivel que ha mostrado en la cancha, pese a las circunstancias que ha enfrentado fuera del terreno de juego.
“Agradecido con Dios por el nivel que tengo, contento por mí, por los demás jugadores. Estamos en un momento grandioso, vamos muy bien, tenemos a Cartago donde merece estar. No hemos conseguido nada, pero aquí vamos”, resaltó.
Cartaginés llegó a 27 puntos y se mantiene en la pelea por el liderato del Apertura 2026. Además, ya clasificó a la final de la Copa Centroamericana 2026.
“Estoy muy contento, esta es mi casa. A mí me pone muy contento que Cartago esté ahí arriba, más por la directiva y el entrenador. El equipo sabe que estamos cerca de todo lo que queremos. Fue muy bonito lo del 2022 (cuando quedamos campeones); ahora estamos a las puertas de volverlo a hacer”, mencionó.
Cartaginés, en la próxima fecha, enfrentará a Inter San Carlos, el próximo jueves en el estadio Carlos Ugalde.