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¿Buscará Rodolfo Villalobos la presidencia de la Federación Costarricense de Fútbol? Esto responde el dirigente

El expresidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, quien estuvo entre 2015 y 2023, se refirió a un eventual regreso

Conferencia de prensa para convocados Selección Costa Rica futbol Aputados / Foto John Durán
Rodolfo Villalobos estuvo presente en la presentación de la Selección de Fútbol para Amputados de Costa Rica, en el Hotel Real Intercontinental de Escazú. JOHN DURAN
Esteban Valverde