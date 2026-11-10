¿Buscará Rodolfo Villalobos la presidencia de la Federación Costarricense de Fútbol? Esto responde el dirigente

Rodolfo Villalobos terminará el próximo 7 de febrero su paso por el Consejo Director de la FIFA, como representante de la Concacaf y la Uncaf. Por otra parte, la Fedefútbol tendrá en agosto de 2027 elecciones para elegir a los integrantes de su Comité Ejecutivo, por lo que se ha especulado sobre la posibilidad de que el dirigente vuelva a luchar por la silla presidencial.

Villalobos, quien fue presidente de la Fedefútbol entre 2015 y 2023, habló con La Nación durante la presentación de la selección de Costa Rica que representará al país en el Mundial de Fútbol para Amputados, donde dio una respuesta sobre esta posibilidad.

“Ya son 17 años en la política del fútbol. Yo, ahora, a partir del 7 de febrero, cuando termine en Concacaf y FIFA, tengo proyectos que no tienen que ver con fútbol y otros del fútbol, pero propios y que no tienen que ver con la Fedefútbol. Tengo que sentarme con mi familia, con la gente cercana, conmigo mismo y pensar si verdaderamente me interesa la posibilidad”, dijo.

Villalobos externó que hoy no tiene en mente volver a la presidencia federativa, pero tampoco descarta esa posibilidad.

Harold Villalobos, director técnico de la Selección para Amputados, presentó a los convocados para el Mundial 2026. El expresidente de la Fedefútbol Rodolfo Villalobos colaboró en el proceso. (JOHN DURAN/John Durán)

“No quiero decir que sí o que no, hay un tiempo para todo. ¿En mi cabeza está volver a la Federación? No es algo que esté en mi cabeza, yo ya pasé por ahí, clasifiqué a tres mundiales de cuatro (contando a partir de 2010 que era tesorero), pero esta no es una decisión a la ligera o pronto”, añadió.

El exjerarca reflexionó que actualmente se mantiene un poco alejado del principal escenario dirigencial deportivo de Costa Rica.

Sin embargo, sí reconoció como un acierto del actual Comité Ejecutivo de la Fedefútbol el nombramiento de Bryan Ruiz como entrenador de la selección mayor de Costa Rica.

Para Villalobos, es acertado que regresen al equipo figuras como Bryan Ruiz (entrenador), Celso Borges (jugador), Keylor Navas (jugador) y Christian Bolaños (asistente técnico).

“Volvieron mis tres capitanes, con quienes estuve 17 años en la Federación; prácticamente son como hijos míos. A mí me dolió mucho cómo los trataron en algún momento. También me dolió cómo trataron a Bryan cuando fue a Catar 2022, porque en aquel momento no se entendió la dimensión de lo que representa Bryan Ruiz”, mencionó.

“Hoy las palabras del 2022 han tomado fuerza y se nota que Bryan es un gran líder, importante, es una persona con respeto, que vivió tres mundiales y yo le deseo a él lo mejor”, agregó.

Rodolfo Villalobos actualmente realiza funciones de asesor para la Asociación de Fútbol para Amputados, a la que brindó una mano para conseguir patrocinios de cara a su participación en la Copa del Mundo, que se realizará a partir del 14 de noviembre en México.

“En realidad, este es un proyecto que nace desde que yo estaba en la Federación, porque les dábamos toda la indumentaria de la Selección de Costa Rica. Ahí nace el contacto con ellos. Yo trabajé el tema de responsabilidad social, hicimos conexión. Hace un tiempo me buscaron porque tenían problemas de indumentaria, ya que no se les dio más, y conseguimos hospedaje para ir a México. También mandamos a los niños a un campamento en Honduras”, finalizó.