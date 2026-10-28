Selección de Fútbol de Amputados de Costa Rica llevará 17 futbolistas al Mundial

La representación nacional estará compuesta por 17 futbolistas, que se medirán ante Polonia, Inglaterra e Irán en la primera fase del torneo, la cual contará con 24 combinados de distintos países.
El primer partido de la Tricolor está previsto para el sábado 14 de noviembre ante Polonia, a las 5 p. m.; la segunda fecha será contra Inglaterra, el domingo 15 a las 10 a. m., y finalmente cerrará la fase de grupos ante Irán, el lunes 16 de noviembre a las 3 p. m.
Como preparación para este torneo, la Selección realizó un proceso de ocho meses, que incluyó entrenamientos en playa y montaña.
Los 17 jugadores que representarán al conjunto patrio son: Ronnie Salazar, Marco Montezuma, Sigdor José Urrutia, Merlin Enrique Leitón, Rafael Antonio Porras, Joshua Spencer Arias, Víctor Manuel Mendoza, Elvin Josué González, Asdrúbal Gamboa, Alexander Alberto García, Hamilton Josué Lira, Dioney Jesús Bolívar, Manuel Antonio Solano, Jason Rosales, Taylor Manuel Pérez, Jonathan Alberto Calderón y Manuel Enrique Loría.
Harold Villalobos, director técnico del equipo, comentó que representar al país es una gran responsabilidad, pero que están orgullosos de poder hacerlo. Además, agradeció el apoyo de distintas organizaciones que los han acompañado durante el proceso.
“Representar a Costa Rica en una Copa del Mundo implica una enorme responsabilidad y un compromiso que asumimos con mucho orgullo. En esta etapa final de preparación ha sido muy importante contar con empresas que creen en nuestra Selección y se suman a este proceso. El respaldo de Repsol, a través del programa Fútbol AMP, representa un apoyo significativo para el equipo de cara a este gran reto”, aseguró el estratega.
También agregó: “De nuestra parte, el compromiso es trabajar, esforzarnos al máximo y dejarlo todo en cada partido para representar al país de la mejor manera y dejar en alto el nombre de Costa Rica y de quienes han confiado en nosotros”.
Además de Villalobos y los jugadores, la delegación contará con Jhanny Flores (preparador físico), Cristian Ocampo (preparador de porteros), Madeline Toruño (directora de equipo), Kevin Prado y Carlos Calderón (fisioterapeutas), Tony Arias (responsable de comunicación), y Jocelyn Villalobos e Ivonne Alvarado (encargadas de organización y logística).