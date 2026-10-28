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Puro Deporte

Selección de Fútbol de Amputados de Costa Rica llevará 17 futbolistas al Mundial

Selección de Fútbol de Amputados de Costa Rica se medirá ante Polonia, Inglaterra e Irán en la fase de grupos de la Copa del Mundo

La Selección de Fútbol de Amputados de Costa Rica representará al país en el Mundial de Fútbol de Amputados, que se disputará en Jalisco, México. En la foto, la selección durante su presentación oficial.
La Selección de Fútbol de Amputados de Costa Rica representará al país en el Mundialque se disputará en Jalisco, México. En la foto, la Selección durante su presentación oficial. MA Comunicación
Alejandro Cerdas

El próximo 11 de noviembre, la Selección de fútbol para amputados de Costa Rica viajará a México para disputar el Mundial de esta disciplina, que se realizará entre el 13 y el 22 de noviembre en San Juan de los Lagos, Jalisco, México.

La representación nacional estará compuesta por 17 futbolistas, que se medirán ante Polonia, Inglaterra e Irán en la primera fase del torneo, la cual contará con 24 combinados de distintos países.

El primer partido de la Tricolor está previsto para el sábado 14 de noviembre ante Polonia, a las 5 p. m.; la segunda fecha será contra Inglaterra, el domingo 15 a las 10 a. m., y finalmente cerrará la fase de grupos ante Irán, el lunes 16 de noviembre a las 3 p. m.