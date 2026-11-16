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Bryan Ruiz ya sumó a sus ‘invitados’ en la Selección de Costa Rica que enfrentará a Argentina

Bryan Ruiz y la Selección de Costa Rica analizan a dos juveniles que hacen su formación en las ligas menores del fútbol de Argentina

Santiago Ocamica es defensor y entrenó con la Selección de Costa Rica que enfrentará a Argentina.
Santiago Ocamica es defensor y entrenó con la Selección de Costa Rica que enfrentará a Argentina. Fedefútbol
Esteban Valverde