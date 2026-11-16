Bryan Ruiz ya sumó a sus ‘invitados’ en la Selección de Costa Rica que enfrentará a Argentina

La Selección de Costa Rica ya completó su primer día en Córdoba, Argentina, donde el próximo martes enfrentará al combinado local en un partido amistoso a las 5 p. m.

Este domingo, la novedad en el entrenamiento fue la inclusión de los dos invitados que Bryan Ruiz, entrenador nacional, quería observar de cerca: Saúl Durán (arquero de las divisiones inferiores de River Plate) y Santiago Ocamica (jugador de las categorías menores de Barracas Central).

Los dos futbolistas son juveniles y están bajo el radar de la Fedefútbol, por lo que, aprovechando la gira por Sudamérica, se consideró que esta era una muy buena oportunidad para analizarlos de cerca.

Saúl Durán tuvo este 15 de noviembre su primera práctica con la Selección de Costa Rica. (Fedefútbol/Cortesía)

Durán tiene 19 años, mientras que Ocamica tiene 17. El jugador de River Plate es arquero, mientras que el de Barracas Central es defensor. En mayo pasado, Saúl dio a conocer que había llegado a Argentina a finales de 2024.

“Mi llegada a River se dio gracias a las visorías que realicé en diciembre de 2024. Tuve la oportunidad de hacer esas pruebas porque mi entrenador en Pérez Zeledón, Pablo Azcurra, es argentino y me ayudó mucho. Él jugó en Argentina —Temperley, Talleres, Quilmes, Fénix, entre otros— y tiene muchos contactos. Envió varios videos míos, con jugadas y atajadas de la temporada, y por suerte en el club les gustó lo que vieron”, mencionó al medio La Página Millonaria.

En cuanto a Ocamica, el futbolista es hijo de Leonardo Ocamica, quien jugó en Costa Rica, pero hace doce años regresó a su país natal. Allí, su hijo formó parte de las divisiones menores de clubes como Banfield y Barracas Central.

En cuanto a la actividad de este domingo, la Selección de Costa Rica entrenó durante la tarde en la Ciudad Deportiva IACC, en el predio La Agustina.

Josimar Alcócer dijo a ESPN, a su llegada a Argentina el sábado, que existe un buen ambiente con Bryan Ruiz como seleccionador y que el grupo confía en comprender pronto y por completo la idea del excapitán de la Selección Nacional.

“Para nadie es un secreto que es un nuevo proceso, hay jóvenes y el profesor confía en nosotros. Estamos claros de que debemos mejorar, pero con trabajo podemos ser una gran selección”, dijo Alcócer.

“Ahorita en el Sparta Praga me está yendo bien. Estos juegos de la Selección son una bonita oportunidad. Argentina es la subcampeona del mundo, será un partido complicado, pero considero que podemos hacer cosas grandes”, agregó el número 10.

Este lunes 16 de noviembre, la Selección de Costa Rica reconocerá el estadio Mario Kempes, sede del partido. Además, Bryan Ruiz atenderá a los medios de comunicación previo a su segundo partido oficial.

Costa Rica no contará para este juego con Alexis Gamboa, defensor de Alajuelense, quien se lesionó en el primer compromiso de la fecha FIFA ante Ecuador.

La Selección Nacional viene de perder 2-0 contra los ecuatorianos, mientras que Argentina llega a este compromiso después de caer 2-1 ante Uruguay.

Los partidos de noviembre marcaron el debut de Bryan Ruiz como entrenador oficial de la Selección, luego de que asumiera el equipo en octubre, cuando Fernando Batista acumuló dos derrotas: 4-3 contra Curazao y 2-0 ante Haití.