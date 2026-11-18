Bryan Ruiz, técnico de la selección de Costa Rica, le bajó revoluciones al drama y aceptó sin excusas la paliza de 7-0 que le propinó Argentina.

En la conferencia de prensa, después del partido en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, Ruiz afirmó: “No estuvimos a la altura. Nos denudaron en todos los aspectos”, dijo Bryan.

Bryan reconoció que probó a Andrey Soto en un puesto que no es el suyo y asumió la responsabilidad por la variante, pues lo ubicó como contención a la par de Celso Borges.

- ¿Cómo explica el 7-0?

- Creo que eso demuestra la diferencia que hay hoy en día entre la selección de Argentina y la selección de Costa Rica. Creo que el marcador refleja esa diferencia y hay poco que decir con respecto a eso.

- ¿Hay diferencia respecto a lo que se mostró ante Ecuador?

- Aunque sabíamos que el rival era muy complicado, es un juego totalmente diferente al de Ecuador, pero no hay justificación de nuestra parte. Asumimos la responsabilidad de lo que pasó hoy. Después de esta fecha FIFA, vamos a hacer un análisis muy profundo de cada uno de los jugadores que fueron tomados en cuenta. Eso ya lo evaluaremos más en frío. Creo que los jugadores intentaron avanzar muchísimo; hubo esfuerzo, pero Argentina definitivamente jugó un gran partido. Yo creo que Argentina merecía la victoria.

- ¿Qué quería con el planteamiento? ¿Asume su responsabilidad? ¿Cree que no estuvo certero con lo que planteó?

- Sabíamos que ellos jugaban muchísimo por el medio y queríamos cerrar esa zona teniendo a Celso de cinco, a Manfred y a Andrey Soto a su lado, y a los extremos cerrados. Pero, aun metiendo cinco en el medio, ellos lograban encontrar esa pelota ahí, que nos hizo mucho daño. Manfred y Soto tienen intensidad, y yo creo que eso fue bueno. Una de las decisiones que tomamos fue intentar aprovechar esa intensidad que muestran Manfred y Andrey Soto a la hora de atacar la pelota y de salir al frente. Pero creo que —y eso es responsabilidad mía— a Andrey lo probé en un puesto que no es el suyo. Es parte del proceso en el que estamos: ir probando cosas, ir probando situaciones.

- Más allá del rival y de la calidad de Argentina, ¿esto evidencia nuestra realidad?

- Obviamente, esto también me deja mucha experiencia para el futuro al enfrentar a una selección. Yo asumo mi responsabilidad en la formación y en la alineación. También analizamos muchísimo. Podría sonar un poco a excusa, pero en algunos puestos fuimos pegando curitas ante situaciones que se fueron presentando en el camino con algunos de los jugadores, y esa es la realidad.

“Eran dos partidos para probar a algunos jugadores, algunas posiciones y algunas ideas. Después viene marzo, cuando sabemos que tendremos partidos definitorios para la clasificación a una Copa de Oro, que es muy importante para nosotros”.

- Nos quema la pelota y de aquí a marzo no hay más amistosos. ¿Cómo cambiar cosas como esas?

- Hay que rescatar que estamos enfrentando a lo mejor del mundo. O sea, yo creo que de eso no hay ninguna duda. Cuando aceptamos los fogueos, sabíamos que iban a ser muy complicados, pero, de cierta manera, desnudaron las falencias que tenemos y el jugador entiende lo que significa jugar al máximo nivel.

“Yo creo que quedó más que claro en los dos partidos, aunque en el primero competimos más e hicimos un primer tiempo bastante bueno. El segundo tiempo fue bastante accidentado por la lesión de Gamboa y la exposición de Mesén, pero fue un partido bastante aceptable en comparación con el de hoy, en el que nos desnudaron completamente en todos los aspectos”.