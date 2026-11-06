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Puro Deporte

Bryan Ruiz tiene claro que un tropiezo podría ‘mover el piso’ de la Selección de Costa Rica

Bryan Ruiz sabe que la Selección de Costa Rica necesita estabilizarse y está listo para afrontar momentos difíciles mientras se alcanza esa estabilidad

05/11/2026. Retratos en entrevista a Bryan Ruiz. Proyecto Gol, San Rafael de Alajuela. Fotografía: Lilly Arce.
Bryan Ruiz tiene todo listo para enfrentar a Ecuador y Argentina como entrenador de la Selección de Costa Rica. Lilly Arce
Esteban Valverde