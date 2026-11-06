Bryan Ruiz tiene claro que un tropiezo podría ‘mover el piso’ de la Selección de Costa Rica

Bryan Ruiz, seleccionador de Costa Rica, tiene claro que la efervescencia y el romance que vivió con la afición y la prensa durante su interinato de dos partidos al mando de la Selección Nacional son sentimientos intermitentes. De hecho, el estratega sabe que un mal resultado puede “volver a mover el piso”, pero se siente preparado para sobrellevar lo que venga.

Ruiz fue honesto y confesó que, si la Selección no muestra un rendimiento adecuado en los partidos contra Ecuador, el 13 de noviembre, y Argentina, el 17 de noviembre, el ambiente podría volver a enfriarse.

Con las victorias ante Nicaragua (3-0) y Haití (2-0) en sus últimos dos encuentros, Bryan consiguió que la afición se acercara nuevamente al plantel patrio. Por ejemplo, ante los haitianos, la Tricolor jugó a estadio lleno.

Bryan Ruiz atendió a 'La Nación' este 5 de noviembre en el Proyecto Gol. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La confianza de los seguidores en el excapitán de la Selección como entrenador es total, pero, según el propio exjugador, los resultados son una necesidad.

“Van a darse momentos duros, no tenemos estabilidad y sé que un mal resultado en estos fogueos puede mover el piso nuevamente, pese a que enfrentamos a los mejores rivales, equipos que son de primer nivel y como visitantes”, declaró Ruiz en una entrevista con La Nación.

“Si no se juega bien, si no se saca un buen resultado, pues el piso se moverá, pero vamos a prepararnos para esos momentos de adversidad. Lo importante es que podamos ver la idea para los partidos de marzo, que son los que nos darán un cupo a la Copa Oro”, agregó.

Ruiz explicó que una de las claves será guiar a los jóvenes para evitar que caigan en una ‘zona de confort’.

“Vamos a guiar a los muchachos. Ahora mi generación es diferente a la de ellos por las redes sociales. Todo es más fácil ahora. Antes, para ver Supercampeones, tenía que esperar al sábado a las 8 a. m. Ahora está disponible en cualquier momento. Uno no sabe algo y lo encuentra en internet. Todo se vuelve muy fácil para esta generación, pero la idea es evitar que se conformen. En esto hay que enfocarse”, señaló Bryan.

Una de las ventajas que destaca Bryan es su experiencia, pues ya sabe lo que significa no clasificar a un Mundial, recibir críticas y afrontar situaciones difíciles, ya que vivió esas experiencias con la Selección durante su etapa como futbolista.