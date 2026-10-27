Bryan Ruiz también lucha contra el alzhéimer de su abuelo y le cuenta varias veces que es DT de la Selección de Costa Rica

Para nadie es un secreto lo que significa don Rubén González para Bryan Ruiz. Su abuelo fue quien lo formó futbolísticamente y le dio las bases para convertirse en el jugador que llegó a ser. Este 27 de octubre, al asumir como entrenador de la Selección de Costa Rica, Bryan también tuvo palabras para su abuelito, quien atraviesa una situación difícil de salud.

Ruiz reveló que don Rubén tiene alzhéimer, una enfermedad que afecta progresivamente la memoria, el pensamiento y otras capacidades cognitivas. Por esa razón, su abuelo no ha podido comprender plenamente lo que significa la designación de Bryan como seleccionador nacional.

Aunque don Rubén atraviesa este difícil momento, Bryan tiene clara la importancia que su abuelo ha tenido en su vida. Por eso, si debe contarle 100 veces al día que ahora es el entrenador de la Selección de Costa Rica, lo hace sin ningún problema.

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