Bryan Ruiz también lucha contra el alzhéimer de su abuelo y le cuenta varias veces que es DT de la Selección de Costa Rica

Para nadie es un secreto lo que significa don Rubén González para Bryan Ruiz. Su abuelo fue quien lo formó futbolísticamente y le dio las bases para convertirse en el jugador que llegó a ser. Este 27 de octubre, al asumir como entrenador de la Selección de Costa Rica, Bryan también tuvo palabras para su abuelito, quien atraviesa una situación difícil de salud.
Ruiz reveló que don Rubén tiene alzhéimer, una enfermedad que afecta progresivamente la memoria, el pensamiento y otras capacidades cognitivas. Por esa razón, su abuelo no ha podido comprender plenamente lo que significa la designación de Bryan como seleccionador nacional.
Aunque don Rubén atraviesa este difícil momento, Bryan tiene clara la importancia que su abuelo ha tenido en su vida. Por eso, si debe contarle 100 veces al día que ahora es el entrenador de la Selección de Costa Rica, lo hace sin ningún problema.
“Mi abuelo tiene alzhéimer. Está bien, por dicha no ha avanzado mucho, pero él no sabe lo que está pasando en estos momentos. Yo le he hablado y le he dicho que soy el seleccionador nacional y él me dice: ‘¿En serio?’. Pero, a los minutos, me vuelve a preguntar”, declaró Bryan.
“Él está bien, pero tiene la situación. Ahora no sé el sentimiento que tiene conmigo y la situación que puede estar pensando”, agregó.
En 2020, don Rubén dio una entrevista a La Nación cuando Bryan regresó al país para jugar y se enfrentó por primera vez con su hermano, Yendrick Ruiz, en un partido entre Alajuelense y Herediano.
En aquel momento, el abuelo de los Ruiz expresó la ilusión que le hacía ver a sus dos nietos enfrentarse en una cancha.
“Bastante ilusionado, porque la verdad yo creo que esto que vamos a ver, pues difícilmente lo veamos de nuevo. Me hacía falta ver jugar a Bryan, porque no volví al estadio, menos ahora por la pandemia, pero vieras que aquí verlo (en la casa) es muy lindo por los hijos, los bisnietos y todo el mundo. Se hace una fiesta”, describió en aquel momento.