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Puro Deporte

Bryan Ruiz sentará a Manfred Ugalde junto a Keylor Navas, Celso Borges y Francisco Calvo

Bryan Ruiz es claro en que le dará un papel protagónico a Manfred Ugalde en la Selección de Costa Rica

Presentación oficial de Bryan Ruiz como director técnico de la Selección Nacional de Acosta Rica (FCF) por parte del presidente Osael Maroto en las instalaciones del Banco Popular/ Foto John Durán
Bryan Ruiz fue presentado como entrenador de la Selección de Costa Rica el 27 de octubre pasado. Aquí, con el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto. JOHN DURAN
Esteban Valverde

Bryan Ruiz dio a conocer, en una entrevista con Teletica Deportes, que tomó la decisión, junto con los capitanes de la Selección de Costa Rica, de incluir al delantero Manfred Ugalde en ese grupo de líderes. El atacante milita actualmente en el Spartak de Moscú, de Rusia y suma 10 goles en la presente temporada.

Ruiz explicó que, durante el último proceso eliminatorio, identificó a Ugalde como un jugador diferente y considera que merece formar parte de ese grupo.

Así celebró Manfred Ugalde su gol con el Spartak Moscú ante el Rubin Kazan.
Manfred Ugalde suma 10 celebraciones en la presente temporada del Spartak Moscú. (Spartak Moscú/Instagram)