Bryan Ruiz sentará a Manfred Ugalde junto a Keylor Navas, Celso Borges y Francisco Calvo

Bryan Ruiz dio a conocer, en una entrevista con Teletica Deportes, que tomó la decisión, junto con los capitanes de la Selección de Costa Rica, de incluir al delantero Manfred Ugalde en ese grupo de líderes. El atacante milita actualmente en el Spartak de Moscú, de Rusia y suma 10 goles en la presente temporada.

Ruiz explicó que, durante el último proceso eliminatorio, identificó a Ugalde como un jugador diferente y considera que merece formar parte de ese grupo.

Manfred Ugalde suma 10 celebraciones en la presente temporada del Spartak Moscú. (Spartak Moscú/Instagram)

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