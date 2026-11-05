Bryan Ruiz sentará a Manfred Ugalde junto a Keylor Navas, Celso Borges y Francisco Calvo

Ruiz explicó que, durante el último proceso eliminatorio, identificó a Ugalde como un jugador diferente y considera que merece formar parte de ese grupo.
Además, señaló que ya conversó con el delantero de 24 años y que este conoce el papel que tendrá dentro del equipo. Durante el período en que Ruiz asumió como técnico interino, la capitanía de la Tricolor regresó a Keylor Navas, mientras que Francisco Calvo, Celso Borges y Juan Pablo Vargas también fueron designados como líderes.
“Todos conocemos la calidad de Manfred, tuvo la desdicha de no estar en los últimos dos mundiales. Fue el jugador diferente cuando la cosa se complicó, él dio todo por estar, por lo que ahora vendrá con todas las ganas, nos va a ayudar mucho”, dijo Bryan.
“Anota goles, tiene buen ritmo. Hablé con los capitanes y él será uno de los capitanes, ya él sabe que aprenderá de los grandes”, agregó.
Ruiz también recalcó que, bajo su dirección, el cambio generacional en la Selección se realizará de manera paulatina y con un equilibrio entre futbolistas jóvenes y experimentados.
“Es importante tener el balance de los jugadores de experiencia y los jóvenes. Siento que podemos hacer el cambio de generación de manera paulatina”, finalizó.