Bryan Ruiz se frota las manos gracias a Manfred Ugalde, Patrick Sequeira y Carlos Mora, entre otros

Bryan Ruiz, entrenador de la Selección de Costa Rica, afina los detalles de la convocatoria para los amistosos que tendrá el equipo patrio ante Ecuador, el 13 de noviembre, y Argentina, el 17 del mismo mes.
El seleccionador contará con varios legionarios que atraviesan un buen momento en sus clubes, una situación que alimenta la expectativa de que la Tricolor pueda mostrar una versión más competitiva, luego de que a inicios de octubre sufriera derrotas ante Curazao y Haití. Posteriormente, ya con Ruiz en el banquillo, Costa Rica logró vencer a Nicaragua y a Haití en un segundo duelo.
Sin duda, una de las principales novedades que podría tener Ruiz en la ofensiva es el regreso de Manfred Ugalde. El delantero del Spartak de Moscú cumplió la sanción que arrastraba desde el proceso eliminatorio rumbo al Mundial de 2026 y está habilitado para volver a jugar con la Tricolor.
Ugalde suma 10 goles en la presente temporada con el Spartak de Moscú y se ha convertido en una de las principales cartas ofensivas de su equipo.
Otro futbolista que levanta la mano es Carlos Mora, extremo del U Craiova de Rumanía. El costarricense es titular habitual y el fin de semana aportó una asistencia. En la presente temporada ya acumula seis pases de gol.
Un jugador que llega en condiciones muy distintas a las de hace un mes es Patrick Sequeira. Cuando se incorporó a la Selección de Costa Rica en octubre, el guardameta no tenía minutos con su club, el Casa Pia de Portugal. Ahora recuperó la titularidad y ya suma dos partidos como el portero estelar del equipo.
En sus conferencias de prensa, Bryan Ruiz destacó la conversación que tuvo con Sequeira durante la última convocatoria, cuando lo animó a mantenerse trabajando y esperar su oportunidad.
Otros legionarios como Francisco Calvo, del Nacional de Uruguay; Keylor Navas, del Pumas de México; Juan Pablo Vargas, del Puebla; Josimar Alcócer, del Sparta Praga, y Jeyland Mitchell del Estrasburgo, también mantienen regularidad y buscan consolidarse como figuras en sus respectivos equipos.
Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas también han tenido actuaciones llamativas; sin embargo, de momento se mantendrían fuera de la Selección como parte del proceso disciplinario que afrontaron este año.
A Bryan Ruiz se le vio el jueves pasado en el Estadio Alejandro Morera Soto junto a Wílmer López y otros integrantes del cuerpo técnico de la Sele.
Desde el palco de la gradería oeste, Bryan y el Pato presenciaron el partido en el que Alajuelense derrotó a Motagua y avanzó a la final de la Copa Centroamericana.
El sábado, ellos dos acudieron al Estadio Puente de Piedra, donde Sporting derrotó a Herediano y el domingo pasado, Bryan Ruiz y Christian Bolaños presenciaron juntos el clásico nacional entre Saprissa y la Liga que terminó 0-0 en el Estadio Ricardo Saprissa.
Ruiz se prepara para dos pruebas de alto nivel ante Ecuador y Argentina. Aunque todavía no ha anunciado la convocatoria, varios legionarios llegan con argumentos deportivos para levantar la mano y ganarse un lugar en la Tricolor.