Bryan Ruiz se frota las manos gracias a Manfred Ugalde, Patrick Sequeira y Carlos Mora, entre otros

Bryan Ruiz, entrenador de la Selección de Costa Rica, afina los detalles de la convocatoria para los amistosos que tendrá el equipo patrio ante Ecuador, el 13 de noviembre, y Argentina, el 17 del mismo mes.

El seleccionador contará con varios legionarios que atraviesan un buen momento en sus clubes, una situación que alimenta la expectativa de que la Tricolor pueda mostrar una versión más competitiva, luego de que a inicios de octubre sufriera derrotas ante Curazao y Haití. Posteriormente, ya con Ruiz en el banquillo, Costa Rica logró vencer a Nicaragua y a Haití en un segundo duelo.

Sin duda, una de las principales novedades que podría tener Ruiz en la ofensiva es el regreso de Manfred Ugalde. El delantero del Spartak de Moscú cumplió la sanción que arrastraba desde el proceso eliminatorio rumbo al Mundial de 2026 y está habilitado para volver a jugar con la Tricolor.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

