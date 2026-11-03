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Puro Deporte

Bryan Ruiz se frota las manos gracias a Manfred Ugalde, Patrick Sequeira y Carlos Mora, entre otros

El nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica, Bryan Ruiz, tendrá su debut oficial el 13 de noviembre contra Ecuador

Presentación oficial de Bryan Ruiz como director técnico de la Selección Nacional de Acosta Rica (FCF) por parte del presidente Osael Maroto en las instalaciones del Banco Popular/ Foto John Durán
Bryan Ruiz fue presentado el 27 de octubre en las instalaciones del Banco Popular en San José, por el presidente de la Fedefútbol Osael Maroto. JOHN DURAN
Esteban Valverde

Bryan Ruiz, entrenador de la Selección de Costa Rica, afina los detalles de la convocatoria para los amistosos que tendrá el equipo patrio ante Ecuador, el 13 de noviembre, y Argentina, el 17 del mismo mes.

El seleccionador contará con varios legionarios que atraviesan un buen momento en sus clubes, una situación que alimenta la expectativa de que la Tricolor pueda mostrar una versión más competitiva, luego de que a inicios de octubre sufriera derrotas ante Curazao y Haití. Posteriormente, ya con Ruiz en el banquillo, Costa Rica logró vencer a Nicaragua y a Haití en un segundo duelo.

Sin duda, una de las principales novedades que podría tener Ruiz en la ofensiva es el regreso de Manfred Ugalde. El delantero del Spartak de Moscú cumplió la sanción que arrastraba desde el proceso eliminatorio rumbo al Mundial de 2026 y está habilitado para volver a jugar con la Tricolor.