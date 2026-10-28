Bryan Ruiz logró algo más que dos resultados y Rónald González lo destaca

Rónald González, director de Selecciones Nacionales, reflexionó para La Nación sobre la llegada definitiva de Bryan Ruiz al banquillo de la Selección de Costa Rica.

Para González, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) tomó una decisión acertada al nombrar a Ruiz como técnico de la Tricolor, sobre todo por lo que representa para el proceso de Selecciones Nacionales, en el que considera fundamental mantener un buen ambiente alrededor del equipo.

González confesó que, durante el cierre de la fecha FIFA de octubre, cuando Ruiz dirigió a Costa Rica en los partidos contra Nicaragua y Haití, en la Fedefútbol notaron que el excapitán logró acercar a sectores que estaban distantes de la Selección, como la afición y los medios de comunicación.

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