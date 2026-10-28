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Puro Deporte

Bryan Ruiz logró algo más que dos resultados y Rónald González lo destaca

Rónald González, director de Selecciones Nacionales, dio las claves del por qué Bryan Ruiz es el nuevo seleccionador de Costa Rica

Presentación oficial de Bryan Ruiz como director técnico de la Selección Nacional de Acosta Rica (FCF) por parte del presidente Osael Maroto en las instalaciones del Banco Popular/ Foto John Durán
Bryan Ruiz y el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, en la presentación del nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica en la sede central del Banco Popular. JOHN DURAN
Esteban Valverde

Rónald González, director de Selecciones Nacionales, reflexionó para La Nación sobre la llegada definitiva de Bryan Ruiz al banquillo de la Selección de Costa Rica.

Para González, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) tomó una decisión acertada al nombrar a Ruiz como técnico de la Tricolor, sobre todo por lo que representa para el proceso de Selecciones Nacionales, en el que considera fundamental mantener un buen ambiente alrededor del equipo.

González confesó que, durante el cierre de la fecha FIFA de octubre, cuando Ruiz dirigió a Costa Rica en los partidos contra Nicaragua y Haití, en la Fedefútbol notaron que el excapitán logró acercar a sectores que estaban distantes de la Selección, como la afición y los medios de comunicación.