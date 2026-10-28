Bryan Ruiz logró algo más que dos resultados y Rónald González lo destaca

Rónald González, director de Selecciones Nacionales, reflexionó para La Nación sobre la llegada definitiva de Bryan Ruiz al banquillo de la Selección de Costa Rica.
Para González, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) tomó una decisión acertada al nombrar a Ruiz como técnico de la Tricolor, sobre todo por lo que representa para el proceso de Selecciones Nacionales, en el que considera fundamental mantener un buen ambiente alrededor del equipo.
González confesó que, durante el cierre de la fecha FIFA de octubre, cuando Ruiz dirigió a Costa Rica en los partidos contra Nicaragua y Haití, en la Fedefútbol notaron que el excapitán logró acercar a sectores que estaban distantes de la Selección, como la afición y los medios de comunicación.
“Con la llegada de Bryan hay tres elementos que para mí son claves y que ahora tenemos: para empezar, la afición, resultados y prensa. Esas tres partes Bryan logró unirlas por medio de su investidura como exjugador, no tanto como técnico, pero estamos gente alrededor de él que lo vamos a ayudar, a respaldar”, aseguró González.
El director de Selecciones Nacionales agregó que estará muy cerca de Ruiz para acompañarlo en las decisiones técnicas cuando el entrenador así se lo solicite. Además, destacó la mentalidad con la que llega el nuevo seleccionador.
“Vamos a buscar ser facilitadores de todas sus ideas para que él pueda cumplir e ir a un Mundial. Deportivamente lo veo alineado con la Selección Nacional, cree en los jóvenes y en desarrollar una identidad competitiva importante”, afirmó.
González también reconoció que le dolió la forma en que se produjo la salida de Fernando Batista, especialmente porque, en su momento, la contratación del argentino se sustentó en un estudio profesional.
“Lo manejamos de la forma correcta; lastimosamente, al final los resultados no se dieron y el Ejecutivo tomó una decisión. El nombramiento de Batista se hizo de forma responsable, pero el resultado mandó”, profundizó.
Bryan Ruiz ya prepara los partidos amistosos contra Ecuador, el 13 de noviembre, y Argentina, el 17 de noviembre.