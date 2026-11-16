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Puro Deporte

Bryan Ruiz le pidió disculpas a Saprissa por convocatoria de Kendall Waston, pero también le mandó un ‘recadito’

Bryan Ruiz dio su verdad sobre la fallida convocatoria de Kendall Waston a la Selección de Costa Rica

05/11/2026. Retratos en entrevista a Bryan Ruiz. Proyecto Gol, San Rafael de Alajuela. Fotografía: Lilly Arce.
Bryan Ruiz se refirió al caso de Kendall Waston y su fallida convocatoria a la Selección de Costa Rica para enfrentar a Argentina. Aquí, en una entrevista con La Nación de inicios de noviembre. Lilly Arce

Esteban Valverde y Milton Montenegro