Bryan Ruiz le pidió disculpas a Saprissa por convocatoria de Kendall Waston, pero también le mandó un ‘recadito’

Bryan Ruiz, entrenador de la Selección de Costa Rica, reveló en la conferencia de prensa previa al duelo amistoso contra Argentina, programado para este 17 de noviembre a las 5 p. m., lo que sucedió con la fallida convocatoria de Kendall Waston al equipo patrio tras la lesión de Alexis Gamboa.

Waston fue convocado al finalizar el partido entre Ecuador y Costa Rica, que terminó con derrota 2-0 para los nacionales, luego de que se confirmara que Gamboa no podía continuar. No obstante, minutos después, la propia Fedefútbol afirmó que Saprissa no habilitaba al jugador para viajar debido a que se encontraba en recuperación de una dolencia.

Ante esto, Bryan expresó que habló directamente con la dirigencia de Saprissa para ofrecerle disculpas por haber contactado directamente a Waston.

El 8 de noviembre, Kendall Waston entró como variante en el duelo entre Saprissa y Puntarenas, previo a la fecha FIFA de noviembre. (JOHN DURAN/John Durán)

“Yo le pedí disculpas a Saprissa, cometí un error, hablé con Kendall directamente y me dijo que estaba bien, pero pedí disculpas porque no fue la forma correcta de llamar a un jugador. Luego de esto se da la convocatoria y en el club nos dijeron que estaba en un tratamiento y no se pudo”, afirmó el timonel.

Bryan señaló que, ante la negativa del Monstruo, prefirió evitar una discusión entre la Fedefútbol y el plantel tibaseño.

“En algún momento diferente hubiera ido más allá, pero no valía la pena, entendemos que no valía la pena discutir”, acotó.

No obstante, al cierre de su intervención, el excapitán de la Selección de Costa Rica en los mundiales de 2014, 2018 y 2022 sí dejó un mensaje para los saprissistas.

“Para el jugador fue injusto porque le quita la oportunidad de venir a jugar contra Argentina, pero eso es del club”, finalizó.

La Nación consultó directamente al presidente del Saprissa, Roberto Artavia, sobre lo dicho por Bryan y el jerarca mencionó: “Por razones médicas los doctores de la selección y Saprissa hablaron y decidieron que no era conveniente para su recuperación”.

Bryan Ruiz luego intentó tomar en cuenta a Luis Flores y Albert Barahona, pero ambos jugadores se encontraban fuera de San José y no podían trasladarse para tomar el vuelo. Una cuarta opción fue Geancarlo Castro; sin embargo, el jugador brumoso fue reportado con un pequeño problema muscular.