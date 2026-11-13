Bryan Ruiz en Costa Rica y Rafa Márquez en México tienen algo en común: Carlos Vela lo explica

Carlos Vela encuentra muchas similitudes entre las responsabilidades asumidas por Bryan Ruiz en la Selección de Costa Rica y por Rafael Márquez al frente de la Selección de México.

Los dos exjugadores marcaron una época, escribieron historia en Europa y su etapa como capitanes de su selección también dejó una huella imborrable. Y ahora, dos leyendas de Concacaf le hacen frente al gran reto de ser entrenadores de su selección.

El destino y la preparación los llevó a ambos a cumplir muy jóvenes el anhelo de cualquier director técnico.

Bryan Ruiz tomó las riendas de la Selección de Costa Rica a los 41 años, luego de que dirigió a la Tricolor en dos partidos de manera interina tras la destitución de Fernando Bocha Batista; mientras que Rafa Márquez agarró el banquillo de la Selección Mexicana con 47 años.

“Es un proceso similar al que está viviendo Costa Rica con Bryan Ruiz: Rafa Márquez es un símil en México, es uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol mexicano, que va arrancando su carrera como director técnico”, expresó el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, en entrevista con La Nación.

Por una parte, él fue uno de los testigos en primera fila de la preparación y el desarrollo de Bryan Ruiz como asistente en el primer equipo de la Liga y como técnico de liga menor. A la vez, al ser mexicano, Carlos Vela no le pierde la pista al Tri.

“Rafa tuvo al igual que Bryan un proceso de formación importante en liga menor, pero él en el Barcelona y de ser el director técnico de Barcelona B asumió como auxiliar técnico de Javier Aguirre.

”Y se decidió darle continuidad a ese proceso con Rafa al salir el Vasco. Al igual que Bryan, tiene toda la jerarquía y el apoyo unánime para que pueda hacer un gran trabajo”, mencionó Carlos Vela.

Apuntó que Rafa Márquez arranca esta Fecha FIFA con sus primeros partidos oficiales y que la expectativa es grande.

“Nos toca en la Nations League contra Jamaica y francamente desearle lo mejor. En ese sentido, ha hecho su formación y lo que Rafa Márquez representa para el país es muy grande, entonces ojalá que le vaya bien y que puedan cumplir un proceso satisfactorio de aquí al próximo Mundial”, apuntó.

Carlos Vela verá este viernes el amistoso entre Ecuador y la Selección de Costa Rica en Quito, que marca el arranque de Bryan Ruiz como técnico permanente de la Tricolor.

Y para el sábado a las 7 p. m., el gerente deportivo de la Liga no se perderá el duelo entre Jamaica y México en Kingston, que será el primer partido oficial de Rafa Márquez con la Selección Mexicana.