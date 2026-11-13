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Puro Deporte

Bryan Ruiz en Costa Rica y Rafa Márquez en México tienen algo en común: Carlos Vela lo explica

Esto dijo Carlos Vela antes del partido entre Jamaica y México, que marca el estreno en juegos oficiales de Rafa Márquez con la Selección Mexicana

Bryan Ruiz y Rafael Márquez marcan el inicio de un cambio en el banquillo de las selecciones de Costa Rica y México, respectivamente.
Bryan Ruiz y Rafael Márquez ahora están al frente de las selecciones de Costa Rica y México, respectivamente. Prensa FCRF y X Selección Nacional de México
Fanny Tayver Marín