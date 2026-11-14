Bryan Ruiz convoca de emergencia a otro defensa por la seria lesión de Alexis Gamboa: vea a quién llamó

La Federación Costarricense de Fútbol emitió un pronunciamiento oficial sobre los pasos a seguir tras la seria lesión de Alexis Gamboa en el partido entre Ecuador y la Selección de Costa Rica.

También informó la decisión inmediata que tomó Bryan Ruiz, pues necesita que otro central se incorpore a la Tricolor para el juego del 17 de noviembre contra la Selección de Argentina.

“Alexis Gamboa sufrió una lesión en su rodilla izquierda, por lo que estará viajando este sábado 14 de noviembre por la mañana a Costa Rica para hacerle una resonancia magnética en nuestro país y presentar el informe a su equipo, con quienes ya se ha coordinado el proceso”, apuntó la Federación en un comunicado oficial.

Paralelo a eso, indicó que el jugador de Saprissa Kendall Waston viajará de Costa Rica a Córdoba para unirse a la Selección Nacional y ponerse a las órdenes del cuerpo técnico de cara al juego ante la Albiceleste del martes.