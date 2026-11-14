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Puro Deporte

Bryan Ruiz convoca de emergencia a otro defensa por la seria lesión de Alexis Gamboa: vea a quién llamó

Un futbolista experimentado se unirá a la Selección de Costa Rica para el partido del próximo martes contra Argentina

05/11/2026. Retratos en entrevista a Bryan Ruiz. Proyecto Gol, San Rafael de Alajuela. Fotografía: Lilly Arce.
Bryan Ruiz tomó una decisión inmediata tras la lesión de Alexis Gamboa. Lilly Arce
Fanny Tayver Marín