Bryan Ruiz dijo públicamente hace unos días que no le gustó lo que vio de Josimar Alcócer en el amistoso del 13 de noviembre entre la Selección de Costa Rica y Ecuador. Cuatro días después, el extremo sí jugó, pero como relevo.

¿Será que Bryan lo envió a la banca ante Argentina como castigo? Cuando la Tricolor regresó de la tormentosa gira por Suramérica, el propio director técnico de la Selección de Costa Rica evacuó esa duda.

“Quiero verlos a todos, quiero ver lo que nos pueden presentar todos y Josi para mí es un jugador excepcional. Días antes dije que para mí es un jugador que tiene toda la calidad para jugar Champions League. Y es un tema de obsesión mía con él, lo hablé personalmente, quiero sacar lo mejor de Josimar porque puede darnos grandes cosas”, afirmó Bryan Ruiz.

El técnico de la Selección Nacional contó en las afueras del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría que conversó directamente con el futbolista sobre esta situación.

Dijo que el propio Josimar Alcócer tomó a bien lo que le manifestó y que el futbolista está anuente a hacer todo lo posible para sacar lo mejor de él.

“Yo sé que puede dar más, entonces va por ahí. Yo sé a qué jugador puedo exigirle más, qué me puede dar cada jugador y el que sé que puede dar más tengo que exigirle. Ya va a depender de cada jugador individualmente lo que ellos hagan para poder rendir, subir el nivel y estar en mejores condiciones para la Selección, que lo más importante al final es la Selección Nacional”, destacó Bryan Ruiz.

Josimar Alcócer milita en el Sparta Praga de República Checa y tiene 22 años. Según el técnico de la Sele, al jugar en Europa, tiene que tratar de ser más intenso en la Tricolor, como ocurre con Carlos Mora y Manfred Ugalde.

Porque considera que ellos son los llamados a hacer diferencia y atreverse a más. Esta vez insistió en que su “obsesión” es que Josimar Alcócer explote mucho más sus propias cualidades, que para él son muchas.