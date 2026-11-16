Bryan Ruiz aclara el papel de los dos juveniles que están en Argentina y que invitó a la Selección de Costa Rica

Bryan Ruiz, entrenador de la Selección de Costa Rica, explicó en la conferencia de prensa previa al duelo contra Argentina, programado para este martes a las 5 p. m., qué papel jugarán Saúl Durán y Santiago Ocamica, los dos juveniles que militan en el fútbol argentino y a quienes invitó a entrenar con la Tricolor.

Ruiz enfatizó que Durán (19 años), quien milita en las divisiones menores de River Plate, y Ocamica (17 años), defensor de Barracas Central, formaron parte de la gira porque se encuentran en Argentina. Esto permite conocerlos de cerca y valorar la posibilidad de integrarlos más adelante a un proceso Sub-23.

Bryan destacó que los dos futbolistas no están convocados para el duelo contra Argentina, sino que son invitados a los entrenamientos.

“El hecho de que ellos estén acá no significa que serán tomados en cuenta de una vez. No son convocados, son invitados. Son jugadores 2007 y 2009 y nos interesaba verlos. Aprovechamos la oportunidad para observarlos y estos dos entrenamientos nos dan un parámetro de sus condiciones”, dijo Ruiz.

El entrenador enfatizó que conoce la trayectoria de Saúl Durán en las selecciones menores; no obstante, quería observar a Ocamica.

“Santiago es la primera vez que lo observo, me llevo cosas positivas. Seguiremos viéndolos, preguntando al equipo, viendo juegos; luego veremos si los tomamos en cuenta en una selección Sub-23 o una Mayor más adelante”, concluyó Ruiz.

Los futbolistas llegaron a Córdoba para concentrarse con el resto del plantel y participar en los dos entrenamientos previos al partido contra Argentina.