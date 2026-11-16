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Bryan Ruiz aclara el papel de los dos juveniles que están en Argentina y que invitó a la Selección de Costa Rica

El entrenador de Costa Rica, Bryan Ruiz, dio a conocer el plan que hay con Saúl Durán y Santiago Ocamica, juveniles que están en el fútbol de Argentina

05/11/2026. Retratos en entrevista a Bryan Ruiz. Proyecto Gol, San Rafael de Alajuela. Fotografía: Lilly Arce.
Bryan Ruiz dio a conocer desde el 6 de noviembre cuando atendió a diferentes medios, entre ellos a 'La Nación', que tomaría en cuenta a dos juveniles que jugaban en Argentina para verlo en los entrenamientos de la Selección de Costa Rica. Lilly Arce
Esteban Valverde