Boca Juniors golea y es finalista de la Copa Argentina

Buenos Aires, Argentina. Boca Juniors se clasificó para la final de la Copa Argentina 2026, en la que enfrentará a Platense, al golear 3-0 a Banfield este sábado por la noche en semifinales en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza (oeste), y sigue disfrutando de un semestre a puro éxito.

El Xeneize hizo valer su favoritismo y alargó su espectacular presente, con seis triunfos seguidos en todas las competiciones y apenas una derrota –ante Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana- en sus últimos 24 encuentros.

Boca viene de ganar la Tabla Anual del fútbol argentino de 2026, equivalente al título de liga, y se medirá el 2 de diciembre en la final de la Copa Argentina con Platense, que había vencido por penales en semis a Atlético Tucumán.

Mientras el Calamar busca ganar este torneo por primera vez, el Xeneize apunta a su quinta coronación, tras 1969, 2012, 2015 y 2020.

Pero antes, Boca jugará la final de la Copa Sudamericana el sábado próximo contra Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla (Colombia).

El Xeneize también sigue en carrera en el torneo Clausura, donde se medirá en octavos de final contra Independiente Rivadavia el 25 de noviembre, cuatro días después de la final de la Sudamericana.

Si gana el Clausura, podrá optar por otro título, el Trofeo de Campeones, ante Banfield, que ganó el campeonato en el primer semestre.

Santiago Ascacibar (45+1′) abrió la cuenta para el Xeneize tras una asistencia del capitán Leandro Paredes. Aumentó el colombiano Sebastián Villa (63′) con un derechazo cruzado y luego asistió al uruguayo Leandro Lozano (73′) que cerró la cuenta.

Pese a que Boca ya se clasificó para la Copa Libertadores 2027 como ganador de la Tabla Anual, Platense no se aseguró un lugar en ella por su condición de finalista de la Copa Argentina.

Para meterse en la Libertadores del año próximo, Platense deberá consagrarse campeón de la Copa Argentina o, si pierde la final, esperar que Boca gane la Copa Sudamericana o el torneo Clausura para acceder al torneo continental.