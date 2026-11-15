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Boca Juniors golea y es finalista de la Copa Argentina

Boca Juniors sigue en racha en un semestre donde podría ganar hasta cinco títulos

El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, quedó cubierto de espuma en la celebración tras ganar el título de la Tabla Acumulada de Argentina el pasdo 7 de noviembre.
El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, quedó cubierto de espuma en la celebración tras ganar el título de la Tabla Anual de Argentina el pasdo 7 de noviembre. ALEJANDRO PAGNI
AFP