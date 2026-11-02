Así será el cierre de Alajuelense en lo que falta de la fase regular del Torneo de Apertura 2026

Liga Deportiva Alajuelense se alista para afrontar los últimos cuatro partidos de la fase regular del Torneo de Apertura 2026, tomando en cuenta que se avecina un nuevo receso por la fecha FIFA de noviembre, en la que la Selección de Costa Rica se fogueará contra Ecuador (13 de noviembre) y Argentina (17 de noviembre) en Suramérica.

Antes de esa pausa, el equipo de Óscar Ramírez visitará a Escorpiones este miércoles 4 de noviembre; mientras que el sábado 7 de noviembre recibirá a Sporting.

Después de eso, la Liga volverá a jugar hasta el domingo 22 de noviembre, cuando sea local ante Cartaginés y en la última fecha de la fase regular, Alajuelense irá a Ciudad Quesada para enfrentarse contra San Carlos el 29 de noviembre.

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