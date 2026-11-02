Así será el cierre de Alajuelense en lo que falta de la fase regular del Torneo de Apertura 2026

Liga Deportiva Alajuelense se alista para afrontar los últimos cuatro partidos de la fase regular del Torneo de Apertura 2026, tomando en cuenta que se avecina un nuevo receso por la fecha FIFA de noviembre, en la que la Selección de Costa Rica se fogueará contra Ecuador (13 de noviembre) y Argentina (17 de noviembre) en Suramérica.
Antes de esa pausa, el equipo de Óscar Ramírez visitará a Escorpiones este miércoles 4 de noviembre; mientras que el sábado 7 de noviembre recibirá a Sporting.
Después de eso, la Liga volverá a jugar hasta el domingo 22 de noviembre, cuando sea local ante Cartaginés y en la última fecha de la fase regular, Alajuelense irá a Ciudad Quesada para enfrentarse contra San Carlos el 29 de noviembre.
“Creo que tenemos partidos con rivales directos donde podemos sacar ventaja si ganamos, y esperamos en Dios que así sea”, expresó el defensor Alexis Gamboa en la zona mixta, luego del clásico que acabó 0-0.
En este momento, Cartaginés y Sporting tienen cuatro unidades más que los rojinegros y son rivales que la Liga tiene que enfrentar próximamente.
Según el defensor de Alajuelense, en este momento cualquier cosa puede pasar y asegura que la Liga no renuncia a ese primer lugar, cuando quedan doce puntos por disputarse.
“Mientras los puntos estén por jugar y las matemáticas alcancen, creo que vamos a aspirar a eso. Tenemos la obligación de luchar y trabajar por eso”, apuntó Alexis Gamboa.
En cuanto al clásico en sí, el futbolista fue enfático en que ese empate 0-0 no era el resultado que querían.
“Tuvimos varias opciones; hay que darle mérito también al portero (Abraham Madriz) que estuvo acertado y no perdimos, que es algo que nos hemos propuesto, mantener el marco en cero. Gracias a Dios todo salió bien para lo que viene y podemos seguir peleando”, opinó.
En el clásico, Giancarlo González sufrió un resentimiento y lo tuvo que relevar Yeison Molina, quien lo reemplazó con eficiencia.
“Independientemente del que esté en el campo, tiene que tratar de hacer las cosas bien. Lamentamos la molestia de Pipo en el aductor y esperamos que no sea nada. Gracias a Dios, Yeison viene trabajando y preparándose bien para el momento en que le toque”, apuntó Alexis Gamboa.
Después de los cuatro partidos de la fase regular que Alajuelense completará en noviembre, vendrá la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Cartaginés.
La lucha por la corona regional quedó pactada para el 2 de diciembre en el Estadio José Rafael Fello Meza; mientras que el partido definitivo será el 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Morera Soto.
Alexis Gamboa responde si estaban para más
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